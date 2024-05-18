Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти

В реке Ишим отмечается снижение уровня воды — в районе города Ишим на 7 сантиметров (873 сантиметра выше нуля поста), в районе села Абатское — на 7 сантиметров (10,99 метра), в районе села Викулово — на 5 сантиметров (11,01 метра), в Ильинке уровень воды в Ишиме понизился на 3 сантиметра и составил 782 сантиметра выше нулевой отметки.