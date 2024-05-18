Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В селе Уват вода прибыла на 10 сантиметров — до 10,72 метра, в Демьянском — на 8 сантиметров, до 872 сантиметров выше нуля поста. В реке Вагай в районе села Вагай уровень повысился на 12 сантиметров — до 758 сантиметров выше нулевой отметки.
В реке Ишим отмечается снижение уровня воды — в районе города Ишим на 7 сантиметров (873 сантиметра выше нуля поста), в районе села Абатское — на 7 сантиметров (10,99 метра), в районе села Викулово — на 5 сантиметров (11,01 метра), в Ильинке уровень воды в Ишиме понизился на 3 сантиметра и составил 782 сантиметра выше нулевой отметки.
В реке Тобол за последние сутки вода понизилась на 9 сантиметров в районе Упорово (821 см), на 3 сантиметра, до 739 сантиметров выше нулевой отметки, в районе города Ялуторовск. В Иевлево уровень Тобола поднялся на 3 сантиметра за последние 24 часа и составил 692 сантиметра выше нулевой отметки.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Большой Карагай Вагайского района накануне уровень воды в Иртыше достиг 12,69 метра. В настоящее время село отрезано водой от большой земли. В населенном пункте организованы лодочные переправы.