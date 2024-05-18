nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Уровень воды в Иртыше продолжает расти

Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти

18 мая 2024, 03:50
Фото: 1MI

Уровень воды в Иртыше продолжает расти

В тюменских реках Иртыш и Вагай продолжатся подъем уровня воды. За последние сутки вода Иртыше поднялась на 10 сантиметров в Тобольске — до отметки 679 сантиметров выше нуля поста.

В селе Уват вода прибыла на 10 сантиметров — до 10,72 метра, в Демьянском — на 8 сантиметров, до 872 сантиметров выше нуля поста. В реке Вагай в районе села Вагай уровень повысился на 12 сантиметров — до 758 сантиметров выше нулевой отметки.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В реке Ишим отмечается снижение уровня воды — в районе города Ишим на 7 сантиметров (873 сантиметра выше нуля поста), в районе села Абатское — на 7 сантиметров (10,99 метра), в районе села Викулово — на 5 сантиметров (11,01 метра), в Ильинке уровень воды в Ишиме понизился на 3 сантиметра и составил 782 сантиметра выше нулевой отметки.

В реке Тобол за последние сутки вода понизилась на 9 сантиметров в районе Упорово (821 см), на 3 сантиметра, до 739 сантиметров выше нулевой отметки, в районе города Ялуторовск. В Иевлево уровень Тобола поднялся на 3 сантиметра за последние 24 часа и составил 692 сантиметра выше нулевой отметки.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Большой Карагай Вагайского района накануне уровень воды в Иртыше достиг 12,69 метра. В настоящее время село отрезано водой от большой земли. В населенном пункте организованы лодочные переправы.

Читайте также:
«Цифры не окончательные»: Моор рассказал Куренкову о числе пострадавших от паводкаВласти предупредили о важных изменениях в движении по Обходу ТюмениИмущества на три миллиарда рублей: что осталось от обанкротившегося НПЗ в Тюмени?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ишимский район#Вода#Потоп#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
Сегодня, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
Вчера, 04:45
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
16 мая, 03:00
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
Вчера, 09:16
«Более десятка населенных пунктов под угрозой»: паводок в регионе продолжается
Вчера, 10:55
"