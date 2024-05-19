Рост продолжается: уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметров

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Упорово уровень снизился на 4 сантиметра — до 817 сантиметров, в Ялуторовске на 5 сантиметров — до отметки 734 сантиметра выше нуля поста.
В Иртыше в районе гидропоста в Тобольске за последние 24 часа вода прибыла на 9 сантиметров — 688 сантиметров выше нулевой отметки (критической является отметка 853 см). В Увате вода поднялась на 10 сантиметров — до 10,82 метра при критической отметке12,85 метра, в селе Демьянское — на 8 сантиметров до 880 сантиметров (критическая отметка 10,64 метра).
В районе села Вагай уровень воды в одноименной реке поднялся на 12 сантиметров — до отметки 770 сантиметров выше нуля поста.
В Ишиме уровень воды продолжает снижаться — за сутки в Ильинке Казанского района уровень понизился на 3 сантиметра (780 см), в районе города Ишим — на 9 сантиметров (864 см), в районе села Абатское — на 9 сантиметров (10,9 метра), в районе села Викулово — на 6 сантиметров (10,95 метра).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пик паводка на реках Иртыш и Тобол ожидают к 25 мая. Такой прогноз озвучил глава МЧС России Александр Куренков.