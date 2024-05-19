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Уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметров

Рост продолжается: уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметров

19 мая 2024, 04:04
Фото: 1MI

Уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметров

Рост уровня воды в Тоболе, Иртыше и Вагае продолжается. За последние сутки в Тоболе в районе Иевлево уровень воды в поднялся на 9 сантиметров и достиг отметки 701 сантиметр выше нуля поста.

В Упорово уровень снизился на 4 сантиметра — до 817 сантиметров, в Ялуторовске на 5 сантиметров — до отметки 734 сантиметра выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Иртыше в районе гидропоста в Тобольске за последние 24 часа вода прибыла на 9 сантиметров — 688 сантиметров выше нулевой отметки (критической является отметка 853 см). В Увате вода поднялась на 10 сантиметров — до 10,82 метра при критической отметке12,85 метра, в селе Демьянское — на 8 сантиметров до 880 сантиметров (критическая отметка 10,64 метра).

В районе села Вагай уровень воды в одноименной реке поднялся на 12 сантиметров — до отметки 770 сантиметров выше нуля поста.

В Ишиме уровень воды продолжает снижаться — за сутки в Ильинке Казанского района уровень понизился на 3 сантиметра (780 см), в районе города Ишим — на 9 сантиметров (864 см), в районе села Абатское — на 9 сантиметров (10,9 метра), в районе села Викулово — на 6 сантиметров (10,95 метра).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пик паводка на реках Иртыш и Тобол ожидают к 25 мая. Такой прогноз озвучил глава МЧС России Александр Куренков.

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