Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?

Также продолжает снижаться уровень воды в реке Ишим. В районе села Ильинка Казанского района вода убыла за последние 24 часа на 2 сантиметра — уровень снизился до отметки 778 сантиметров, в районе города Ишим — на 10 сантиметров, до отметки 854 сантиметра. В районе села Абатское вода убыла на 7 сантиметров — до отметки 10,83 метра, в Викулово — на 7 сантиметров, до 10,88 метра.