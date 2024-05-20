Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Также на 10 сантиметров, до 698 сантиметров, увеличился уровень воды в Иртыше в районе Тобольска. В селе Демьянское вода прибыла за сутки на 6 сантиметров — до отметки 886 сантиметров выше нуля поста, в Увате уровень поднялся на 3 сантиметра, до 10,85 метра.
В Тоболе в районе села Иевлево (Ярковский район) уровень увеличился на 10 сантиметров — до 711 сантиметров выше нулевой отметки, в селе Коркино (Упоровский район) — на 9 сантиметров до отметки 815 сантиметров выше нуля поста. В Упорово и Ялуторовске уровень воды в Тоболе снизился: в Упорово на 7 сантиметров (810 см), в Ялуторовске на 2 сантиметра (732 см).
Также продолжает снижаться уровень воды в реке Ишим. В районе села Ильинка Казанского района вода убыла за последние 24 часа на 2 сантиметра — уровень снизился до отметки 778 сантиметров, в районе города Ишим — на 10 сантиметров, до отметки 854 сантиметра. В районе села Абатское вода убыла на 7 сантиметров — до отметки 10,83 метра, в Викулово — на 7 сантиметров, до 10,88 метра.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Большая Карагай пик паводка, по словам главы Вагайского района Сергея Сидоренко, ожидается через два дня. В селе Вагай максимальных отметок уровень воды достигнет ближе к концу мая.