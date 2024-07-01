Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев

Овны в июле более других будут подвержены романтическим веяниям. В этом потоке чувств и эмоций важно сохранять баланс и возвращаться к рассудку. В работе дела будут идти стабильно, без особых изменений. Главное в это месяце — контролировать происходящее и не идти на поводу у эмоций и других людей.