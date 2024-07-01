Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Понятием, определяющим июль, по мнению астролога, станет легкость. Месяц будет способствовать развитию романтических отношений и склонять к флирту. Для одних такое положение может обернуться налаживанием отношений в паре и решению былых проблем, но лоя других может обернуться проверкой на прочность и верность, ведь флирт будет идти и со стороны.
Также месяц будет благоприятным для реализации творческих проектов и новых начинаний. К тому же развитие творческого потенциала может помочь привлечь и деньги, что вдвойне приятно.
Июль отличиться вхождением Сатурна и Нептуна в ретроградную фазу, такое явление считается весьма редким. В такой период придется вернуться в прошлое и проанализировать свой путь. При грамотном использовании ретрограда удастся решить былые проблемы, которые беспокоили вас годами. Однако ни в коем случае нельзя поддаваться мимолетным порывам и уходить в былые времена с головой.
«К вам могут прийти люди из прошлого и они могут попытаться утянуть вас назад. Важно выслушать, сделать выводы, но не возвращаться в прошлое. В совокупности могут всплыть прошлые любовные отношения и будет казаться, что к ним стоит вернуться, но это проверка, а не сигнал к действию», — предупреждает Зира.
Правильная расстановка приоритетов в этом месяце может дать значительный толчок в романтических отношениях и карьере. Однако некоторым знакам зодиака месяц обещает еще и внушительное обогащение.
Овны в июле более других будут подвержены романтическим веяниям. В этом потоке чувств и эмоций важно сохранять баланс и возвращаться к рассудку. В работе дела будут идти стабильно, без особых изменений. Главное в это месяце — контролировать происходящее и не идти на поводу у эмоций и других людей.
Тельцы в этом месяце обогатятся! Июль будет крайне благоприятным для наращивания дохода и продвижения по карьерной лестнице. Важно в такой период больше внимания уделять себе, чаще оставаясь в одиночестве. Нападки окружающих могут негативно на вас сказаться.
Близнецам тоже месяц сулик карьерное развитие, но уже не в финансовом, а в творческом направлении. Также июль будет благоприятным для развития отношений и поиска новых полезных знакомств.
Ракам в этом месяце придется усердно трудиться, но эта работа будет щедро вознаграждена. Однако е стоит отказывать себе в отдыхе, иначе переработки могут негативно сказаться даже на финансовом потоке.
Львов ждет начало нового жизненного этапа. С этим будет связана необходимость принимать особо значимые решения. Будьте осторожны и прислушивайтесь только к себе.
Девы в июле будут особенно занятыми. Месяц принесет много трудовых задач и потребует полной вовлеченности. Взамен на это девы могут рассчитывать на продвижение в карьере.
Весы, будьте готовы к радикальным изменениям в жизни, в частности, качающимся вашего социального статуса. Эти метаморфозы будут положительными, а месяц для вас станет особенно удачным.
Скорпионов ждет масса новых впечатлений! Они помогут найти необычные решения проблемных вопросов и покажут сложные ситуации с иной стороны. Главное проявлять себя гибко и быть готовым к новому.
Стрельцы в июле будут погружены в себя и смогут разобраться в глубинных личных проблемах. Стоит не бояться оставаться в одиночестве и отказываться от шумных массовых мероприятий, это даст свои положительные плоды.
Козероги в этом месяце могут легко решать рабочие задачи, несмотря на их проблемность. Важно уметь отказываться от излишней нагрузки и защищать личные границы, тогда успех вам обеспечен.
Водолеям, если они состоят в отношениях, грозит проверка на верность. Вы не будете в этом месяце обделены сторонним вниманием. Однако часто эту будут кармические проверки и важно не поддаваться искушению.
Рыбам месяц сулит глобальные перемены. Не стоит их бояться. При таком раскладе стоит плыть по течению и доверять советам близких людей. Не стоит зацикливаться на проблемах, старайтесь концентрироваться на светлом будущем.
Также ля тюменцев Зира сделала расклад Таро. Карты показали, что этот месяц будет пестрить изменениями и они потребуют эмоциональной вовлеченности, что может истощить горожан к концу месяца. А потому важно уделять особое врем отдыху и стараться не принимать категоричных решений. Стоит поддеться расслабленности месяца и не перенапрягаться на работе, так как эмоциональной нагрузки вам хватит с лихвой.