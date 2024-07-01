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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Горе-мать из Тюменской области полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери

Горе-мать из Тюменской области полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери

1 июля 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Девочка становилась жертвой домогательств в собственном доме. Кроме нее, женщина воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей.
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Дети

Мать троих детей из Ялуторовского района на протяжении полугода игнорировала домогательства к ее несовершеннолетней дочери. В объединенной пресс-службе судебной системы региона уточнили, что женщина знала о том, что происходит в ее доме, но ничего не предпринимала.

«В период с января по июнь 2023 года ненадлежащим образом исполняла возложенные на неё обязанности по воспитанию несовершеннолетней. Женщина, достоверно зная, что в отношении её дочери было совершено насильственное действие против половой неприкосновенности в ее доме, не принимала мер по защите прав своей дочери от преступных посягательств, в том числе по обращению в правоохранительные органы», — пояснили в пресс-службе.
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В зале суда женщина признала вину. Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее «Наш город» писал, что жителя Тюменской области осудили за интимную связь с 14-летней девочкой. Молодого человека приговорили к обязательным работам.

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