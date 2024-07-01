Горе-мать из Тюменской области полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Мать троих детей из Ялуторовского района на протяжении полугода игнорировала домогательства к ее несовершеннолетней дочери. В объединенной пресс-службе судебной системы региона уточнили, что женщина знала о том, что происходит в ее доме, но ничего не предпринимала.
«В период с января по июнь 2023 года ненадлежащим образом исполняла возложенные на неё обязанности по воспитанию несовершеннолетней. Женщина, достоверно зная, что в отношении её дочери было совершено насильственное действие против половой неприкосновенности в ее доме, не принимала мер по защите прав своей дочери от преступных посягательств, в том числе по обращению в правоохранительные органы», — пояснили в пресс-службе.
В зале суда женщина признала вину. Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Ранее «Наш город» писал, что жителя Тюменской области осудили за интимную связь с 14-летней девочкой. Молодого человека приговорили к обязательным работам.