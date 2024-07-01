Горе-мать из Тюменской области полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери

Мать троих детей из Ялуторовского района на протяжении полугода игнорировала домогательства к ее несовершеннолетней дочери. В объединенной пресс-службе судебной системы региона уточнили, что женщина знала о том, что происходит в ее доме, но ничего не предпринимала.