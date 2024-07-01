nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

За год зарплаты дальнобойщиков в Тюменской области выросли до 171.8 тысячи рублей

За год зарплаты дальнобойщиков в Тюменской области выросли до 171.8 тысячи рублей

1 июля 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Спрос на дальнобойщиков в регионе вырос на 300%. Также тюменскому бизнесу нужны водители легковых авто и операторы погрузчика.

Этой весной спрос на дальнобойщиков и водителей легковых авто в Тюменской области вырос на 300% и 280% соответственно. В вакансиях их предлагаемая зарплата достигала 171.8 тысячи и 70.5 тысячи рублей, рассказали аналитики «Авито Работы» РБК Тюмень.

В топ востребованных работников этой сферы также вошли оператор погрузчика на зарплату 69.2 тысячи рублей, тракторист — 69.1 тысячи и водитель самосвала — 105 тысяч. Эти работники нужны строительным, логистическим и торговым компаниям.

На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Узнать подробнее
«Повышенный спрос на водителей погрузчиков и грузовиков обусловлен развитием и появлением новых транспортно-логистических компаний, перестройкой грузопотоков, разработкой новых маршрутов автомобильных перевозок, сокращением сроков поставок. Водители самосвалов требуются в первую очередь строительным и добывающим предприятиям, которые расширяют свою деятельность и масштабы производства или возведения объектов», — пояснил директор категории «Такси, транспорт, логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

Ранее «Наш город» писал, что подработку ищет 41% тюменцев. Им предлагают подрабатывать курьерами, сантехниками и репетиторами.

Читайте также:
Горе-мать из Тюменской области полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочериЗа три месяца гаражи в Тюмени подорожали на 60 тысяч рублейПодросток попал под колеса отечественной легковушки в Тобольске
#Любовь Селезнева#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Сегодня, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42