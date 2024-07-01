За год зарплаты дальнобойщиков в Тюменской области выросли до 171.8 тысячи рублей

Этой весной спрос на дальнобойщиков и водителей легковых авто в Тюменской области вырос на 300% и 280% соответственно. В вакансиях их предлагаемая зарплата достигала 171.8 тысячи и 70.5 тысячи рублей, рассказали аналитики «Авито Работы» РБК Тюмень.