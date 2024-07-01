За год зарплаты дальнобойщиков в Тюменской области выросли до 171.8 тысячи рублей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Этой весной спрос на дальнобойщиков и водителей легковых авто в Тюменской области вырос на 300% и 280% соответственно. В вакансиях их предлагаемая зарплата достигала 171.8 тысячи и 70.5 тысячи рублей, рассказали аналитики «Авито Работы» РБК Тюмень.
В топ востребованных работников этой сферы также вошли оператор погрузчика на зарплату 69.2 тысячи рублей, тракторист — 69.1 тысячи и водитель самосвала — 105 тысяч. Эти работники нужны строительным, логистическим и торговым компаниям.
«Повышенный спрос на водителей погрузчиков и грузовиков обусловлен развитием и появлением новых транспортно-логистических компаний, перестройкой грузопотоков, разработкой новых маршрутов автомобильных перевозок, сокращением сроков поставок. Водители самосвалов требуются в первую очередь строительным и добывающим предприятиям, которые расширяют свою деятельность и масштабы производства или возведения объектов», — пояснил директор категории «Такси, транспорт, логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.
Ранее «Наш город» писал, что подработку ищет 41% тюменцев. Им предлагают подрабатывать курьерами, сантехниками и репетиторами.