Тюменка Алёна Водонаева засветилась на голой вечеринке Насти Ивлеевой в Мутаборе

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сама Ивлеева была в откровенном наряде — в черном полупрозрачном платье. Ее гости также соответствовали «голому» дресс-коду. На вечеринке отметились Ксения Собчак, Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Филип Киркиров, Дима Билан, Лолита, Глюкоза, Мария Миногарова, Ольга Орлова и Алена Водонаева.
Самым оригинальным участником пати стал репер VACÍO. На нем из одежды был только брендовый носок.
Фотографиями с вечеринки гости щедро делились со своими подписчиками, чем и вызвали возмущение общественности. В прокуратуру, МВД и Следственный комитет России уже поступили заявления с просьбой проверить вечеринку, организованную Анастасией Ивлеевой.
Также на скандальную вечеринку в «Мутаборе» отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, сообщения на эту тему ей идут сегодня нон-стопом.
«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Причем, самое страшное, что видимо организаторам непонятно, что не так. Все просто — не так всё. Они живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна», — прокомментировала Мизулина.
Сама Настя Ивлеева в своих соцсетях назвала бурную реакцию общественности — ожидаемым хейтом. Блогерша уверяет, что без него жизнь была бы неинтересной.
«Это того стоило, и я обожаю, что после каждой моей вечеринки пишут комментарии, что это разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах», — высказалась Ивлеева.