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Тюменка Алёна Водонаева засветилась на голой вечеринке Насти Ивлеевой в Мутаборе

Тюменка Алёна Водонаева засветилась на голой вечеринке Насти Ивлеевой в Мутаборе

21 декабря 2023, 12:51
Фото: 1MI
Накануне блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые»). Мероприятие прошло в московском клубе «Мутабор», а его гостями стали звезды эстрады и блогеры.

Сама Ивлеева была в откровенном наряде — в черном полупрозрачном платье. Ее гости также соответствовали «голому» дресс-коду. На вечеринке отметились Ксения Собчак, Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Филип Киркиров, Дима Билан, Лолита, Глюкоза, Мария Миногарова, Ольга Орлова и Алена Водонаева.

Самым оригинальным участником пати стал репер VACÍO. На нем из одежды был только брендовый носок.

Алена Водонаева и Вика СалаватАлена Водонаева и Вика Салават
Ксения Собчак и репер VACÍOКсения Собчак и репер VACÍO
репер VACÍO.репер VACÍO.
Фото: _a@gentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

 

Фотографиями с вечеринки гости щедро делились со своими подписчиками, чем и вызвали возмущение общественности. В прокуратуру, МВД и Следственный комитет России уже поступили заявления с просьбой проверить вечеринку, организованную Анастасией Ивлеевой.

Также на скандальную вечеринку в «Мутаборе» отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, сообщения на эту тему ей идут сегодня нон-стопом.

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Причем, самое страшное, что видимо организаторам непонятно, что не так. Все просто — не так всё. Они живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна», — прокомментировала Мизулина.

Сама Настя Ивлеева в своих соцсетях назвала бурную реакцию общественности — ожидаемым хейтом. Блогерша уверяет, что без него жизнь была бы неинтересной.

«Это того стоило, и я обожаю, что после каждой моей вечеринки пишут комментарии, что это разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах», — высказалась Ивлеева.
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#Общество#Ирина Швецова#Алена Водонаева#Звезда#Алёна Водонаева#Блогер
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