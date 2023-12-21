Тюменка Алёна Водонаева засветилась на голой вечеринке Насти Ивлеевой в Мутаборе

Сама Ивлеева была в откровенном наряде — в черном полупрозрачном платье. Ее гости также соответствовали «голому» дресс-коду. На вечеринке отметились Ксения Собчак, Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Филип Киркиров, Дима Билан, Лолита, Глюкоза, Мария Миногарова, Ольга Орлова и Алена Водонаева.