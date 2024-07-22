Из-за паводка в Тюменской области выросло производство воды

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
В Тюменской области на фоне паводка выросло производство бутилированной воды. По данным Центра развития перспективных технологий, в первом полугодии 2024 года в регионе было произведено на 9% больше воды, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За период с января по июнь в Тюменской области было разлито более 34.8 миллиона литров воды. В ЦРПТ отметили, что по большей части рост производства коснулся именно негазированной воды, на которую приходится 94% от общего объема произведенной воды. В то же время производство минеральной воды снизилось на 2% — до 1.9 миллиона литров.
Ранее «Наш город» писал, что для жителей села Абатское организовали подвоз питьевой воды. Проблемы с водоснабжением там начались во время паводка.