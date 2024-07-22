Из-за паводка в Тюменской области выросло производство воды

За период с января по июнь в Тюменской области было разлито более 34.8 миллиона литров воды. В ЦРПТ отметили, что по большей части рост производства коснулся именно негазированной воды, на которую приходится 94% от общего объема произведенной воды. В то же время производство минеральной воды снизилось на 2% — до 1.9 миллиона литров.