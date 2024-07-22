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Из-за паводка в Тюменской области выросло производство воды

Из-за паводка в Тюменской области выросло производство воды

22 июля 2024, 02:22
Фото: Изображение Midjourney
В первом полугодии 2024 года производство бутилированной воды выросло на 9%. По большей части рост производства коснулся негазированной воды.

В Тюменской области на фоне паводка выросло производство бутилированной воды. По данным Центра развития перспективных технологий, в первом полугодии 2024 года в регионе было произведено на 9% больше воды, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За период с января по июнь в Тюменской области было разлито более 34.8 миллиона литров воды. В ЦРПТ отметили, что по большей части рост производства коснулся именно негазированной воды, на которую приходится 94% от общего объема произведенной воды. В то же время производство минеральной воды снизилось на 2% — до 1.9 миллиона литров.

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Ранее «Наш город» писал, что для жителей села Абатское организовали подвоз питьевой воды. Проблемы с водоснабжением там начались во время паводка.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Производство#Вода#Паводок
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