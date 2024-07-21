Теневой сектор: в Тюмени растет число сотрудников, работающих неофициально

В Тюменской области число неофициально трудоустроенных сотрудников увеличилось н

В регионе на 10,4% увеличилось число трудоустроенных неофициально работников. По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первый квартал этого годы таких сотрудников стало больше на 14,4 тысячи человек.