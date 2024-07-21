Теневой сектор: в Тюмени растет число сотрудников, работающих неофициально

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
По словам экспертов, рост теневой занятости обусловлен перераспределением ресурсов на рынке труда.
«Общее число занятых за год выросло на 500 тысяч человек, хотя количество официально трудоустроенных сократилось на 1,2 миллиона. Число самозанятых, ИП и фермеров увеличилось на 800 тысяч, количество наемных сотрудников у ИП, фермеров и самозанятых возросло на 13,7% или 1 миллион. Одновременно с этим число работников подсобных хозяйств сократилось на 64 тысячи», — пояснила РБК Тюмень президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число безработных. В июле уровень регистрируемой безработицы в регионе составил менее 1%.