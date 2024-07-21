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В Тюменской области число неофициально трудоустроенных сотрудников увеличилось н

Теневой сектор: в Тюмени растет число сотрудников, работающих неофициально

21 июля 2024, 08:41
Фото: 1MI

В Тюменской области число неофициально трудоустроенных сотрудников увеличилось н

В регионе на 10,4% увеличилось число трудоустроенных неофициально работников. По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первый квартал этого годы таких сотрудников стало больше на 14,4 тысячи человек.

По словам экспертов, рост теневой занятости обусловлен перераспределением ресурсов на рынке труда.

«Общее число занятых за год выросло на 500 тысяч человек, хотя количество официально трудоустроенных сократилось на 1,2 миллиона. Число самозанятых, ИП и фермеров увеличилось на 800 тысяч, количество наемных сотрудников у ИП, фермеров и самозанятых возросло на 13,7% или 1 миллион. Одновременно с этим число работников подсобных хозяйств сократилось на 64 тысячи», — пояснила РБК Тюмень президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число безработных. В июле уровень регистрируемой безработицы в регионе составил менее 1%.

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