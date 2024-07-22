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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

В центре Тюмени пенсионеры организовали барахолку

Почти единственный способ выжить: в центре Тюмени пенсионеры организовали барахолку

22 июля 2024, 04:54
Фото: 1MI

В центре Тюмени пенсионеры организовали барахолку

Рынок-барахолку организовали в центре Тюмени местные пенсионеры. Торговая точка, где продают различную посуду, старые провода, обувь и прочее, ежедневно работает в районе пересечения улиц Мориса Тореза и Мурманской.
Сюжет
Пенсия

Торгуют там пенсионеры, для которых продажа вещей на барахолке — один из немногих способов заработка.

Фото: 1MI

Пенсии на жизнь не хватает

Георгий Федореев, один из продавцов, начал торговать на барахолке еще в 90-е. В те годы он трудился монтажником железобетонных конструкций в районе СМП. Так как зарплаты не хватало — он брал халтуры, а по выходным приходил со своими вещами на Калининский рынок и торговал.

Пенсионер рассказывает, что в те годы ему за копейки сдавали старинные монеты, иконы, ордена и антикварную посуду. В 90-е за день работы на рынке он мог заработать сумму, за которую месяц трудился на основной работе.

В 60 лет мужчина вышел на пенсию. Ему назначили минимальный размер — 13 тысяч рублей. По словам Георгия, выжить на эти деньги невозможно.

«Сейчас все стоит дорого. В столовую даже не могу пойти — цены высокие. Обычно покупаю картошку и варю. Иногда беру мясные косточки, которые по 70–80 рублей», — рассказывает пенсионер 72.RU.
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И добавляет, что просто вынужден торговать. Правда, сейчас приходится продавать обычные вещи — обувь, одежду, книги. Антиквариат приносят теперь крайне редко.

Пенсионер признается, что часть товара приносят на продажу с мусорок. Отдельное место занимают иконы — вышитые бисером, расписные, старинные. Некоторые Георгий купил у родных заключенных, которые делали их в тюрьме.

Георгий рассказывает, что покупатели вещей на барахолке преимущественно — узбеки и таджики. Часто берут обувь — ботинки, сапоги и прочее.

Практически весь товар на рынке-барахолке стоит от 100 до 200 рублей. По словам Георгия, за месяц на продаже вещей он зарабатывает не более 9 тысячи рублей. Зачастую из этих денег приходится платить штраф за несанкционированную торговлю.

Фото: 1MI

«Дочь героя Советского Союза торгует вещами, чтобы заработать себе на хлеб»

Кроме Георгия на барахолке вещами торгует 82-летняя Алла Токмакова. Женщина рассказывает, что родилась в Орловской области, позже переехала в Донецк. После замужества сначала жила на Ямале, а потом в Тюмени.

По ее словам, работала грузчиком, на хлебозаводе, продавцом, воспитателем в колонии, в полиции и оператором на станции охлаждения газа. Говорит, что после смерти супруга больше четырех лет «скиталась, жила в гараже».

Алла отмечает, что получить жилье ей помогла городская администрация, потому что она дочь героя Советского Союза.

Женщина признается, что деньгами, вырученными с продажи вещей, помогает своим детям.

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«Раньше сын мне помогал, он жил возле Макеевки. Потом переехал в Киев — у него там осталась квартира 170 квадратов. А сейчас он в Англии. Я прошу, чтобы он в Россию приехал, но он не хочет. У дочери швейная фабрика в Харькове — ее уже нет. Но ехать в Россию она тоже не хочет», — говорит Алла Токмакова и плачет.

Пенсионерка отмечает, что получает 18 600 рублей пенсии и ямальские надбавки. Все деньги делит с сыном пополам — на жизнь ей денежных средств не хватает. По словам Аллы, торговля вещами на барахолке — способ спасения от одиночества и возможно заработать хотя бы 200 рублей в день.

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