Почти единственный способ выжить: в центре Тюмени пенсионеры организовали барахолку

Георгий Федореев, один из продавцов, начал торговать на барахолке еще в 90-е. В те годы он трудился монтажником железобетонных конструкций в районе СМП. Так как зарплаты не хватало — он брал халтуры, а по выходным приходил со своими вещами на Калининский рынок и торговал.