Бутерброды теперь роскошь? В Тюмени взлетели цены на масло и хлеб

Также с начала года выросла стоимость рыбы и морепродуктов на 4,5% — до 382 рублей за килограмм, сыра на 4,3% — до 942 рублей, молочной продукции на 3,8%. Рост цен мясо и птицу, на колбасные изделия и продукты из мяса и птиц, плодоовощную продукцию не превысил 1%.