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Updated Сегодня, 06:33

В Тюменской области за полгода цены выросли на 2,6%

Бутерброды теперь роскошь? В Тюмени взлетели цены на масло и хлеб

13 июля 2024, 06:31
Фото: 1MI

В Тюменской области за полгода цены выросли на 2,6%

Сливочное масло, сахар, кондитерские изделия и хлеб вошли список продуктов, рост цен на которых в Тюменской области превысил за последние полгода 5%.

По данным Тюменьстата, сливочное масло подорожало за последние шесть месяцев на 9,3% — сегодня в среднем килограмм стоит более 1 тысячи рублей. Цены на сахар выросли на 6,5% — до 93,71 рубля за килограмм. Кондитерские изделии подорожали на 6,1%, хлеб — на 5,7% (130 рублей за килограмм).

Также с начала года выросла стоимость рыбы и морепродуктов на 4,5% — до 382 рублей за килограмм, сыра на 4,3% — до 942 рублей, молочной продукции на 3,8%. Рост цен мясо и птицу, на колбасные изделия и продукты из мяса и птиц, плодоовощную продукцию не превысил 1%.

Отмечено снижение цен на 12,9% на куриные яйца — десяток в среднем продают за 128 рублей. Также подешевели макароны и подсолнечное масло — на 6,3 и 2,5% соответственно.

Что касается непродовольственных товаров, то существенно выросли в цене табачные изделия (рост на 6,6%), стойматериалы (рост 6,5%), мебель (рост на 5,7%), парфюмерию и лекарственные препараты — на 5,6 и 5,1% соответственно.

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Также выросли за последние полгода почти на 29% тарифы на услуги зарубежного туризма. Пассажирские перевозки подорожали на 12,2%, санаторно-оздоровительные услуги — на 8,9%.

В целом рост стоимости тарифов на потребительские товары и услуги за полгода в Тюменской области составил в среднем на 2,6% (по России — на 3,9%). Цены на продовольственные товары увеличились на 1,8%, на непродовольственные товары — на 2,3%. Тарифы на услуги населению подорожали на 4,7%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области составили список самых высокооплачиваемых вакансий июля. В него вошли шиномонтажники, автослесари, руководители и военнослужащие.

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