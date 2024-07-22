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Тюменская область в числе регионов-лидеров по развитию ипотечного кредитования

Каждый 20-й житель Тюменской области купил квартиру в ипотеку

22 июля 2024, 03:46
Фото: 1MI

Тюменская область в числе регионов-лидеров по развитию ипотечного кредитования

Тюменская область вошла в топ-3 регионов России по развитию ипотечного кредитования. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости по результатам исследования.

Регион занял второе место в рейтинге. За последний год отношение кредитов к численности экономически активного населения составило 46,8, что почти на четверть лучше результата годичной давности. Средний размер ипотечного кредита составил 3,26 миллиона рублей, доля просроченной задолженности — 0,24%. При этом спрос на ипотеку по итогам января-мая 2024 года сократился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также в топ-3 рейтинга по развитию ипотеки вошел Ямало-Ненецкий автономный округ — он занимает третье место с результатом 42,2 ипотечных кредита на 1000 человек экономически активного населения.

В десятку регионов России по развитию ипотечного кредитования также вошли ХМАО-Югра (7 место, 38,5 ипотечных кредита на 1000 человек), Свердловская область (9 место, 34,8 ипотечных кредита на 1000 человек). Курганская и Челябинская области заняли 11 и 16 места рейтинга соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом выросло в два раза число кредитов, выданных на строительство жилья. Общая сумма кредитов достигла 1 миллиарда рублей.

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