Каждый 20-й житель Тюменской области купил квартиру в ипотеку

Регион занял второе место в рейтинге. За последний год отношение кредитов к численности экономически активного населения составило 46,8, что почти на четверть лучше результата годичной давности. Средний размер ипотечного кредита составил 3,26 миллиона рублей, доля просроченной задолженности — 0,24%. При этом спрос на ипотеку по итогам января-мая 2024 года сократился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.