Мелочь, а неприятно. Цена проезда в общественном транспорте Тюмени резко поднимется

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Информацию о подорожании проезда подтвердил мэр Тюмени Максим Афанасьев. Вырастет цена при этом на один рубль.
В настоящее время проезд для жителей Тюмени стоит 30 или 31 рубль. Первая актуальна при оплате проезда картой, вторая — при оплате наличными.
Ранее сообщалось о том, что водитель автобуса в Тюмени пожаловался пассажирам на тяжёлую жизнь по громкой связи. Рассказал он о своем недовольстве условиями труда.