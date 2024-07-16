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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Цена проезда в общественном транспорте Тюмени резко поднимется

Мелочь, а неприятно. Цена проезда в общественном транспорте Тюмени резко поднимется

16 июля 2024, 13:21
Фото: 1MI

Цена проезда в общественном транспорте Тюмени резко поднимется

В 2025 году в Тюмени ожидается резкий подъем стоимости проезда в общественном транспорте. Сумма небольшая, но коснется всех перевозчиков города.
Сюжет
Автобус

Информацию о подорожании проезда подтвердил мэр Тюмени Максим Афанасьев. Вырастет цена при этом на один рубль.

В настоящее время проезд для жителей Тюмени стоит 30 или 31 рубль. Первая актуальна при оплате проезда картой, вторая — при оплате наличными.

Ранее сообщалось о том, что водитель автобуса в Тюмени пожаловался пассажирам на тяжёлую жизнь по громкой связи. Рассказал он о своем недовольстве условиями труда.

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