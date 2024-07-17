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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

В Тюменской области стоимость потребительской корзины выросла на 640 рублей

Жить стало дорого: стоимость потребительской корзины в Тюмени превысила 20 тысяч

17 июля 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Тюменской области стоимость потребительской корзины выросла на 640 рублей

В Тюменской области увеличилась стоимость потребительской корзины. По информации Росстата, рост по итогам второго квартала составил более 3,2% или почти 640 рублей. Сегодня стоимость потребкорзины в регионе достигает 20,2 тысячи рублей.

Для сравнения, менее года назад данный показатель немногим превышал 19 тысяч рублей. Отметим, в состав потребительской корзины входят 83 вида товаров и услуг, в числе которых порядка 30 видов продуктов, 41 — непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Отметим, что за последние полгода в Тюменской области продукты подорожали на 1,8%, непродовольственные товары — на 2,3%, услуги выросли в цене на 4,7%. Наиболее высокий рост цен продемонстрировали сливочное масло, сахар, хлебобулочные изделия, рыба, сыры — рост цен на эти товары превысил 4%.

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Среди непродовольственных товаров существенно возросла стоимость стройматериалов, мебели, табачных изделий. В сфере услуг рекордсменами по росту стали услуги зарубежного туризма (почти 29%), пассажирских перевозок (более 12%).

Ранее «Наш Город» писал, что Росстат озвучил заработки тюменских педагогов и воспитателей. По уровню доходов они обогнали своих российских коллег.

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