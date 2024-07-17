Жить стало дорого: стоимость потребительской корзины в Тюмени превысила 20 тысяч

Для сравнения, менее года назад данный показатель немногим превышал 19 тысяч рублей. Отметим, в состав потребительской корзины входят 83 вида товаров и услуг, в числе которых порядка 30 видов продуктов, 41 — непродовольственных товаров и 12 видов услуг.