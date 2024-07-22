Мошенники украли у тюменцев более 40 миллионов рублей за неделю

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
За неделю от рук мошенников пострадали 83 жителя Тюменской области. В общей сложности они отдали аферистам 43.5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре региона.
Наибольшую сумму потерял житель Тюмени. В Телеграме мужчине написал «сотрудник ФСБ», которому он перевел 10.8 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вынесли приговор двум мошенникам из Челябинска. Мужчины украли у пенсионеров 600 тысяч рублей.