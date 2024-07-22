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Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Мошенники украли у тюменцев более 40 миллионов рублей за неделю

Мошенники украли у тюменцев более 40 миллионов рублей за неделю

22 июля 2024, 03:04
Фото: Изображение Midjourney
Самой большой суммы лишился житель Тюмени. Мужчина перевел «сотруднику ФСБ» более 10 миллионов рублей.

За неделю от рук мошенников пострадали 83 жителя Тюменской области. В общей сложности они отдали аферистам 43.5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Наибольшую сумму потерял житель Тюмени. В Телеграме мужчине написал «сотрудник ФСБ», которому он перевел 10.8 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вынесли приговор двум мошенникам из Челябинска. Мужчины украли у пенсионеров 600 тысяч рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#ФСБ
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