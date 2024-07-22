Рекордный шашлык — апофеоз беспечности! Как тюменские праздники убивают экологию?

В мире уже отмечается тенденция на запрет использования фейерверков. А использование шаров, в том числе и для украшения, сводится к минимуму или вовсе исключается. Тюменский урбанист Никита Мельников говорит о том, что Тюмень может попасть в число городов России, которые первыми начали более экологично подходить к праздникам. Например, перед тем, как давать добро на проведение дрифта на набережной или приготовление огромного шашлыка, стоит все-таки проконсультироваться с экологами и решить, стоит ли оно того.