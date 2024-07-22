Рекордный шашлык — апофеоз беспечности! Как тюменские праздники убивают экологию?

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Праздники у многих ассоциируются с шариками, фейерверкоми, чем-то радостным и необычным. Однако за этой помпезностью кроется нанесение существенного вреда экологии. А потому специалисты в области заботы об окружающей среде уверены, что подход к городским праздникам стоит пересмотреть, а от некоторых мероприятий вовсе стоит отказаться. В частности, экологи говорят об абсурдности приготовления самого длинного шашлыка на набережной или зимний дрифт на Туре.
Субботняя акция с приготовлением самого длинного шашлыка даже рядовыми тюменцами была принята неоднозначно. Некоторые не понимали, зачем это мероприятие необходимо и к чему такие финансовые и ресурсные затраты для подобного рекорда. Эколога Ирину Гаврину мероприятие поразило своей масштабностью и локацией, причем в негативном ключе.
«Я не понимаю, как проведение такого мероприятия в центре города одобрили. По фото и видео заметно, насколько сильно это все дымит. Понимаете, приготовление любого блюда на мангале сопровождается выбросами канцерогенных веществ. Активно выделяются полициклические ароматические углеводороды, наиболее опасный из них — бензопирен. А тут организовали такой объем выбросов в центре города при толпе людей», — рассказала «Нашему городу» Гаврина.
По данным Роспотребнадзора, бензопирен — это химическое соединение первого класса опасности, которые вызывает онкологические заболевания, способно проникать в организм через кожу, органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. Основной источник опасного соединения — сжигание твердых и жидких органических веществ.
Специалист в области охраны труда Наталья Обласова говорит о том, что работа у мангала без вытяжки и других защитных мер, создает опасность для поваров, работающих на производстве. А в случае с таким масштабным приготовлением мяса, опасности подвергаются все присутствующие.
«Исследования показывают, что канцерогенные вещества содержатся не только в мясе, но и в дыму, исходящем от углей. В нем содержится бензопирен, угарный газ и ряд других вредных веществ, которые спровоцированы также и сжиганием жира», — сообщила в разговоре с корреспондентом «Нашего города» специалист.
Отметим, что на 22 июля качество воздуха в Тюмени оценивается, как среднее. По данным сервиса iqair.com концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 2.3 раза. Специалисты рекомендуют в такой обстановке уменьшить нагрузки на открытом воздухе, закрыть окна, а некоторым вовсе стоит защититься масками.
Однако приготовление шашлыка — не единственный пример общегородского мероприятия, которое пагубно сказывается на экологии. Использование фейерверков, запуск в небо шариков используется организаторами массово и приносят экологической обстановке непоправимый вред так как салют влияет даже на микрофизику облаков, а шарики разлагаются годами и отравляют почву, об этом «Нашему городу» рассказала эко-активистка Виктория Усольцева.
«Знаете из чего состоит фейерверк? Это нитраты калия и серы, соли металлов, карбонат стронция и куча синтетических добавок. Шарики — это чистый латекс, который разлагается около 100 лет — дольше, чем консервные банки и пенопласт. Но у нас последние звонок — запускаем в небо шарики, историческое и патриотическое мероприятие — шары в небо… И так каждый раз», — рассказала активистка.
Более того, даже так называемые биоразлагаемые шарики таковыми по факту не являются, ведь имеют в составе тот же латекс.
Фейерверки же связаны с огромными выбросами углекислого газа. Более того, исследования ученых показывают, что час салюта в небе увеличивает в воздухе концентрацию:
К тому же происходить образование высокотоксичных газов, содержащих в себе загрязняющие вещества, которые отравляют воздух, воду и почву токсичными веществами.
С учетом того, что Тюменская области — это промышленный регион с обилием заводов, а Тюмень — нефтегазовая столица России, выбросов здесь хватает. По данным Минприроды в 2022 году в регионе выбросы от стационарных источников увеличились на 0,2 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом. А по сравнению с 2013-м годом выбросы увеличились на 29,6 тысяч тонн.
В Тюмени эксперты уже обнаруживали в воздухе диоксиды серы, азота, фенол, сажа, формальдегиды и другие вредные вещества. Ситуацию усугубляет высокая автомобилизация рекона, что также связано с ростом объема выбросов в атмосферу, об этом говорит эколог Никита Сергеев.
«Однако работа с производственными выбросами ведется, современные технологии позволяют сохранять производительность, сокращая объем выбросов. Но промышленность — это экономика региона, это стратегически важные для развития объекты. Можно ли назвать таковыми приготовление шашлыка, дрифт на замерзшей Туре на бензиновых машинах или фейерверки? Уверен, что нет. А все это вносит также существенный вклад в ухудшение воздуха», — говорит Сергеев.
Специалисты в области экологии сошлись во мнении, что при планировании праздников в Тюмени не учитывается потенциальная экологическая опасность, что необходимо с учетом текущего состояния воздуха.
В мире уже отмечается тенденция на запрет использования фейерверков. А использование шаров, в том числе и для украшения, сводится к минимуму или вовсе исключается. Тюменский урбанист Никита Мельников говорит о том, что Тюмень может попасть в число городов России, которые первыми начали более экологично подходить к праздникам. Например, перед тем, как давать добро на проведение дрифта на набережной или приготовление огромного шашлыка, стоит все-таки проконсультироваться с экологами и решить, стоит ли оно того.
«Но это не значит, что праздники станут скучнее. Существует множество альтернатив тем же фейерверкам. Например, можно организовывать световое шоу, которое можно даже запитать от солнечных батарей. Это очень эффектно и гораздо более безопасно. К тому же экономно! Вместо шариков использовать можно тканевые или бумажные декорации, это тоже дешевле для бюджета. А в небо лучше вообще ничего не запускать», — предлагает урбанист.
Он также говорит о том, что проблема организации неэкологичных праздников характерна для многих городов России и давно требует вмешательства специалистов. Современные технологии позволят сделать праздники даже более яркими, но при том безопасными. Также они потребуют меньших затрат из бюджетов, которые можно будет направить на иные цели.