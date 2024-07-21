«Вечно голодный народ»: тюменцы выстроились в очередь за шашлыком-рекордсменом

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
«Самый длинный шашлык в России. Результат: 438 метров. Рекордсмен: Грузинский дом „Сами Сусами“. Организатор: Грузинский дом „Сами Сусами“ — участник бизнес-экосистемы Sobolev Alliance. 20.07.2024», — указано в тг-канале Книги рекордов.
Заметим, что рекорд зафиксировали со второй попытки — первая осталась незачтенной, так как местами мясо было полусырым. Вторая попытка оказалась удачной.
После того как шашлык был пожарен им угостили всех желающих. Некоторые гости праздника так сильно хотели попробовать рекордное блюдо, что дожидались его приготовления, несмотря на то, что уже опаздывают на поезд.
«Супер! Вкусно», — сообщили горожане.
Блюдо-рекордсмен было приготовлено из куриного мяса в томатном маринаде.
Правда, оценили приготовленный шашлык не все тюменцы — часть горожан раскритиковала мероприятие и поведение гостей праздника.
«Вечно голодный народ. Люди с детьми ведут себя так, словно мяса не ели целый год», — отметили тюменцы.
«Когда уже власти перестанут устраивать эти раздачи халявы? Убого все это выглядит. Сделайте вы эти два кусочка по 100 рублей, деньги нуждающимся отдайте. А не вот это вот всё, когда люди в животных превращаются за кусок халявы. Стыд и позор», — посетовали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы устроили давно накануне во время раздачи бесплатного торта в гостинице Vostok. Кондитерским изделием горожан и гостей областной столицы угощали в честь Международного дня торта.