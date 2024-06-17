Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в три раза. Опять пожары?

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
Индекс качества воздуха, по данным сервиса IQAir, составляет 64 при норме от 0 до 50.
На территории региона зафиксированы лесные пожары — по данным департамента лесного комплекса, лес горит в Вагайском районе, в районе деревни Индери. За последние сутки в Тюменской области был зафиксирован один новый лесной пожар, ликвидировано возгорание в лесу площадью 2,1 гектара.
17 июня во всех зонах авиапатрулирования установлен III класс пожарной опасности (средняя степень). 18 и 19 июня в Тюменской авиазоне прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах — III класс пожарной опасности (средняя степень).
Напомним, в Тюменской области до 26 июня включительно действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено разводить открытый огонь, жарить мясо на открытом огне, сжигать мусор, посещать лес. За нарушение режима предусмотрены штрафы.