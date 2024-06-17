Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в три раза. Опять пожары?

На территории региона зафиксированы лесные пожары — по данным департамента лесного комплекса, лес горит в Вагайском районе, в районе деревни Индери. За последние сутки в Тюменской области был зафиксирован один новый лесной пожар, ликвидировано возгорание в лесу площадью 2,1 гектара.