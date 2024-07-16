В Тюмени не будет салюта на День города

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Градоначальник рассказал, что 27 июля запланированы разнообразные фестивали, в которых можно принять участие всей семьей.
«Хочу обратить ваше внимание, что День города будет отмечаться без фейерверка на набережной», — написал Афанасьев в своих социальных сетях.
Афанасьев отметил, что 24 июля в рамках традиционной памятной церемонии возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» будет дан салют из стрелкового оружия.
Кроме того, глава города рассказал, что в праздновании будет задействовано множество городских локаций. Там расскажут об истории тюменской земли.
Ранее «Наш город» сообщал, что самый длинный шашлык в истории России пожарят в Тюмени в преддверии 438-летия города. Его длина составит 438 метров, что на 172 метра больше предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке.