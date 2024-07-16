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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Тюмени не будет салюта на День города

В Тюмени не будет салюта на День города

16 июля 2024, 12:44
Фото: Максим Афанасьев
Тюменские власти решили обойтись без традиционного фейерверка на набережной Туры на День города. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев.

Градоначальник рассказал, что 27 июля запланированы разнообразные фестивали, в которых можно принять участие всей семьей.

«Хочу обратить ваше внимание, что День города будет отмечаться без фейерверка на набережной», — написал Афанасьев в своих социальных сетях.

Афанасьев отметил, что 24 июля в рамках традиционной памятной церемонии возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» будет дан салют из стрелкового оружия.

Кроме того, глава города рассказал, что в праздновании будет задействовано множество городских локаций. Там расскажут об истории тюменской земли.

Ранее «Наш город» сообщал, что самый длинный шашлык в истории России пожарят в Тюмени в преддверии 438-летия города. Его длина составит 438 метров, что на 172 метра больше предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке.

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#Егор Тимофеев#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздник
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