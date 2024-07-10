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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Тюменской области усугубляется экологическая обстановка.

Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?

10 июля 2024, 07:07
Фото: 1MI
В Тюменской области усугубляется экологическая обстановка.

В Тюменской области усугубляется экологическая обстановка

Главный драйвер развития Тюменской области — промышленность. Она же и является причиной усугубления экологической ситуации на территории региона. В области все чаще фиксируются случаи загрязнение воздуха и водоемов, на что обращает внимание и Минприроды. Будет ли ситуация усугубляться?

Уровень загрязнения Тюменской области

Рейтинги экологического благополучия регионы России публикуются регулярно и высчитывают их разные организации. По данным одних рейтингов, в Тюменской области ситуация с экологией благополучная, другие же говорят о наличии серьезных проблем. Как объяснила социолог Наталья Девлешова, такие рейтинги не всегда составляются объективно.

«Коммерческие организации на этом зарабатывают и бывает такое, что места покупаются разными компаниями, которым выгодно скрыть свое присутствие и воздействие. На деле объективными можно считать данные замеров, которые проводятся обычно бюджетными ведомствами», — говорит специалист.

Благо у официальных источников есть периоды отчетности, а Минприроды ежегодно публикует отчет о состоянии экологии в регионах России, пусть он и немного запаздывает из-за необходимости собрать данные с каждого субъекта. А потому последний отчет показывает картину 2022 года.

Не все экологические рейтинги можно считать объективными.Не все экологические рейтинги можно считать объективными.
Не все экологические рейтинги можно считать объективными.
Фото: 1MI
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Качество воздуха

По данным Минприроды в 2022 году по сравнению с 2021 выбросы от стационарных источников увеличились на 0,2 тысяч тонн. А если сравнивать показатели с данными за 2013 год, то выбросы увеличились на 29,6 тысяч тонн.

Структурный анализ выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников показывает, что в 2022 году наблюдается увеличение выбросов по ряду ключевых источников загрязнения по сравнению с уровнем 2021 года. Эколог Никита Сергеев связывает это с активным развитием промышленно-индустриального кластера в регионе.

«2022 года для региона — это активное развитие, как главного промышленного кластера, так и мощный скачок объемов строительства. Закономерно, что на этом фоне увеличивается объем выбросов. Однако этого можно избежать, если использовать уже существующие очистительные системы и работать с более чистым сырьем», — рассказал специалист в разговоре с «Нашим городом».

Сергеев убежден, что темпы развития промышленности в регионе будут только наращиваться, что ставит под удар экологическую обстановку. А потому необходимо более строго контролировать работу предприятий и обязывать их работать над уменьшением объема выбросов, что возможно даже при сохранении и наращивании мощностей.

Однако также на экологическое состояние воздушного бассейна оказывают воздействие: высокая автомобилизация, расширение дорог и соответствующее сокращение «зеленых зон», а также отказ от экологически чистого транспорта. Напомним, что от троллейбусного сообщения в регионе отказались еще в 2009 году.

«Влияет и реализация проектов, которые откровенно пагубно сказываются на состоянии экологии. Не всегда экспертизам удается показать объективные данные и свернуть какой-то проект», — отмечает эколог.

А потому только в Тюмени уже фиксировались в воздухе диоксиды серы, азота, фенол, сажа, формальдегиды и другие вредные вещества.

Промышленные объекты региона при сохранении объемов производства могут снизить масштабы выбросов.Промышленные объекты региона при сохранении объемов производства могут снизить масштабы выбросов.
Промышленные объекты региона при сохранении объемов производства могут снизить масштабы выбросов.
Фото: 1MI

Состояние водных объектов

Выбросы предприятий попадают не только в воздух, но и в воду, а потому по итогам 2022 года и результатам анализа экспертов Минприроды, сброс недостаточно очищенных загрязненных сточных вод составил 80,5 млн м3, что на 9,5% больше, чем в 2021 году и на 16,0% больше, чем в 2013 году.

Более того, по итогам 2023 года в Тюменской области выявили 38 случаев загрязнения водных объектов, в 17 из них ПДК вредных веществ превышена в 5-50 раз. Реки Тюменской области, например, Тура и Исеть признаны загрязненными. Протекающая на территории Тюмени Тура на некоторых участках вовсе соответствует категории «чрезвычайно грязная», причем тенденция сохраняется уже многие годы.

К тому же наш регион является одним из наиболее богатых на водные ресурсы, так как располагается в бассейнах таких рек как Иртыш, Тобол, Тура и Ишим. Однако их воды загрязняются азотом, цинком, марганцем и другими веществами.

Также факторами, сказывающимися на состоянии водных объектов, по мнению гидрографа Валерия Зарубы, является рост численности населения, состояние трубопроводов, деятельность на нефтяных и газовых месторождениях.

«Фиксировались периоды, когда регион числился в лидерах по числу аварий с розливами нефтепродуктов. Часто это связано с повреждениями труб и технологией их строительства. А каждый выброс — это десятки лет последствий», — отмечает эксперт в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Каждая авария на предприятии — десятки лет последствий для экологии.Каждая авария на предприятии — десятки лет последствий для экологии.
Каждая авария на предприятии — десятки лет последствий для экологии.
Фото: 1MI

Основные источники выбросов в Тюменской области

Как показывает практика, чем активнее развивается регион, тем сильнее накаляется экологическая обстановка. А потому главными источниками загрязнений в области эксперты считают промышленно-индустриальный комплекс, который в регионе планируют развивать и дальше. Генеральный директор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал «Нашему городу», что сейчас в реестре региона числится 500 проектов, 50% объема инвестиций направлены на развитие промышленности. Уже сейчас в регионе разрабатывают новую трехуровневую стратегию развития области.

Однако не совсем правильно считать, что промышленность противопоставлена экологии, об этом «Нашему городу» заявил инженер-эколог крупного предприятия региона Владимир Оленников.

«Конечно, деятельность предприятий сказывается на экологической обстановки, однако современные технологии позволяют минимизировать этот „вклад“. При соблюдении технологий и работе в направлении экологизации производства можно сократить объемы выбросов и продолжать развивать промышленный кластер», — уверен специалист.
Промышленность можно развивать существенно не увеличивая объемы выбросов.Промышленность можно развивать существенно не увеличивая объемы выбросов.
Промышленность можно развивать существенно не увеличивая объемы выбросов.
Фото: 1MI

Последствия загрязнений и борьба за экологию

Однако практика показывает, что уже сейчас экология региона находится не в лучшем состоянии и требует контроля, а также соответствующих работ на фоне загрязнения водных ресурсов и воздуха. Экологи отмечают, что наиболее эффективной мерой можно считать установку пыле-газоулавливающих установок для источников загрязнений. Более того, особое внимание стоит уделять фильтрации сточных вод. Также необходимо заниматься развитием зеленых зон, сместив приоритет с расширения дорог. Некоторые эксперты говорят о том, что есть смысл вернуть в города региона троллейбусы.

А потому экологический аспект развития промышленного кластера требует более комплексного подхода в соответствиями с актуальной экологической обстановкой и имеющимися рисками. Ведь усугубления обстановки сказывается на качестве жизни жителей региона, установлено, что в Норильске, признанным самым загрязненным городом России, продолжительность жизни ниже, чем в среднем по стране. А потому вопросы экологизации производств напрямую сказываются на населении.

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