Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?

Однако практика показывает, что уже сейчас экология региона находится не в лучшем состоянии и требует контроля, а также соответствующих работ на фоне загрязнения водных ресурсов и воздуха. Экологи отмечают, что наиболее эффективной мерой можно считать установку пыле-газоулавливающих установок для источников загрязнений. Более того, особое внимание стоит уделять фильтрации сточных вод. Также необходимо заниматься развитием зеленых зон, сместив приоритет с расширения дорог. Некоторые эксперты говорят о том, что есть смысл вернуть в города региона троллейбусы.