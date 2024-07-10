Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Рейтинги экологического благополучия регионы России публикуются регулярно и высчитывают их разные организации. По данным одних рейтингов, в Тюменской области ситуация с экологией благополучная, другие же говорят о наличии серьезных проблем. Как объяснила социолог Наталья Девлешова, такие рейтинги не всегда составляются объективно.
«Коммерческие организации на этом зарабатывают и бывает такое, что места покупаются разными компаниями, которым выгодно скрыть свое присутствие и воздействие. На деле объективными можно считать данные замеров, которые проводятся обычно бюджетными ведомствами», — говорит специалист.
Благо у официальных источников есть периоды отчетности, а Минприроды ежегодно публикует отчет о состоянии экологии в регионах России, пусть он и немного запаздывает из-за необходимости собрать данные с каждого субъекта. А потому последний отчет показывает картину 2022 года.
По данным Минприроды в 2022 году по сравнению с 2021 выбросы от стационарных источников увеличились на 0,2 тысяч тонн. А если сравнивать показатели с данными за 2013 год, то выбросы увеличились на 29,6 тысяч тонн.
Структурный анализ выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников показывает, что в 2022 году наблюдается увеличение выбросов по ряду ключевых источников загрязнения по сравнению с уровнем 2021 года. Эколог Никита Сергеев связывает это с активным развитием промышленно-индустриального кластера в регионе.
«2022 года для региона — это активное развитие, как главного промышленного кластера, так и мощный скачок объемов строительства. Закономерно, что на этом фоне увеличивается объем выбросов. Однако этого можно избежать, если использовать уже существующие очистительные системы и работать с более чистым сырьем», — рассказал специалист в разговоре с «Нашим городом».
Сергеев убежден, что темпы развития промышленности в регионе будут только наращиваться, что ставит под удар экологическую обстановку. А потому необходимо более строго контролировать работу предприятий и обязывать их работать над уменьшением объема выбросов, что возможно даже при сохранении и наращивании мощностей.
Однако также на экологическое состояние воздушного бассейна оказывают воздействие: высокая автомобилизация, расширение дорог и соответствующее сокращение «зеленых зон», а также отказ от экологически чистого транспорта. Напомним, что от троллейбусного сообщения в регионе отказались еще в 2009 году.
«Влияет и реализация проектов, которые откровенно пагубно сказываются на состоянии экологии. Не всегда экспертизам удается показать объективные данные и свернуть какой-то проект», — отмечает эколог.
А потому только в Тюмени уже фиксировались в воздухе диоксиды серы, азота, фенол, сажа, формальдегиды и другие вредные вещества.
Выбросы предприятий попадают не только в воздух, но и в воду, а потому по итогам 2022 года и результатам анализа экспертов Минприроды, сброс недостаточно очищенных загрязненных сточных вод составил 80,5 млн м3, что на 9,5% больше, чем в 2021 году и на 16,0% больше, чем в 2013 году.
Более того, по итогам 2023 года в Тюменской области выявили 38 случаев загрязнения водных объектов, в 17 из них ПДК вредных веществ превышена в 5-50 раз. Реки Тюменской области, например, Тура и Исеть признаны загрязненными. Протекающая на территории Тюмени Тура на некоторых участках вовсе соответствует категории «чрезвычайно грязная», причем тенденция сохраняется уже многие годы.
К тому же наш регион является одним из наиболее богатых на водные ресурсы, так как располагается в бассейнах таких рек как Иртыш, Тобол, Тура и Ишим. Однако их воды загрязняются азотом, цинком, марганцем и другими веществами.
Также факторами, сказывающимися на состоянии водных объектов, по мнению гидрографа Валерия Зарубы, является рост численности населения, состояние трубопроводов, деятельность на нефтяных и газовых месторождениях.
«Фиксировались периоды, когда регион числился в лидерах по числу аварий с розливами нефтепродуктов. Часто это связано с повреждениями труб и технологией их строительства. А каждый выброс — это десятки лет последствий», — отмечает эксперт в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Как показывает практика, чем активнее развивается регион, тем сильнее накаляется экологическая обстановка. А потому главными источниками загрязнений в области эксперты считают промышленно-индустриальный комплекс, который в регионе планируют развивать и дальше. Генеральный директор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал «Нашему городу», что сейчас в реестре региона числится 500 проектов, 50% объема инвестиций направлены на развитие промышленности. Уже сейчас в регионе разрабатывают новую трехуровневую стратегию развития области.
Однако не совсем правильно считать, что промышленность противопоставлена экологии, об этом «Нашему городу» заявил инженер-эколог крупного предприятия региона Владимир Оленников.
«Конечно, деятельность предприятий сказывается на экологической обстановки, однако современные технологии позволяют минимизировать этот „вклад“. При соблюдении технологий и работе в направлении экологизации производства можно сократить объемы выбросов и продолжать развивать промышленный кластер», — уверен специалист.
Однако практика показывает, что уже сейчас экология региона находится не в лучшем состоянии и требует контроля, а также соответствующих работ на фоне загрязнения водных ресурсов и воздуха. Экологи отмечают, что наиболее эффективной мерой можно считать установку пыле-газоулавливающих установок для источников загрязнений. Более того, особое внимание стоит уделять фильтрации сточных вод. Также необходимо заниматься развитием зеленых зон, сместив приоритет с расширения дорог. Некоторые эксперты говорят о том, что есть смысл вернуть в города региона троллейбусы.
А потому экологический аспект развития промышленного кластера требует более комплексного подхода в соответствиями с актуальной экологической обстановкой и имеющимися рисками. Ведь усугубления обстановки сказывается на качестве жизни жителей региона, установлено, что в Норильске, признанным самым загрязненным городом России, продолжительность жизни ниже, чем в среднем по стране. А потому вопросы экологизации производств напрямую сказываются на населении.