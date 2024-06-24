Жить станет опасно! Почему в Тюменской области ухудшается экологическая обстановка?

Прошлогоднее состояние Туры у экологов вызвало ужас. Река побила исторический рекорд и обмелела до -95 сантиметров. В этом году ситуация особо не улучшилась и к концу первого месяца лета 2024 году уровень воды едва переваливает за 100 сантиметров и ежедневно снижается. Однако помимо обмеления проблемы имеются и с качеством воды реках региона. Так, проблемы наблюдаются на реке Исеть, воды которой признаны загрязненными, а Тура и вовсе на некоторых участках соответствует критериям класса «чрезвычайно грязная».