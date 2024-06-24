Жить станет опасно! Почему в Тюменской области ухудшается экологическая обстановка?

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 09:44
Еще в 2021 году Тюмень стала самым экологичным городом России, а в 2022 году Тюменская область гордилась вторым местом в рейтинге регионов России по экологическим показателям. Однако уже к 2023 году Тюменская область упала до 15 места, а к 2024 — до 36 места.
Специалисты отмечают, что Тюменская область стремительно движется к к попаданию ТОП самых неэкологичных регионов виной тому стремление к промышленному развитию, смещение акцента на экономические показатели и высокая автомобилизация.
Такими темпами жизнь в Тюменской области, которая ранее казалась особенно привлекательной на фоне благоприятной экологической обстановки, может кардинально измениться. Некогда чистый регион с множеством природных объектов, может стать подобным соседней Свердловской области, ставшей второй в рейтинге самых грязных регионов.
«Тюменская область, как нефтегазовая столица России долгое время удерживала экологические показатели. Однако стремительный скачок промышленного развития оставил экологизацию позади. Сейчас в регионе загрязнены водные объекты, воздух и другие природные территории», — объясняет тюменский эколог Никита Сергеев.
Эксперты выделили три главных проблемы региона, которые существенно влияют на состояние экологии.
Прошлогоднее состояние Туры у экологов вызвало ужас. Река побила исторический рекорд и обмелела до -95 сантиметров. В этом году ситуация особо не улучшилась и к концу первого месяца лета 2024 году уровень воды едва переваливает за 100 сантиметров и ежедневно снижается. Однако помимо обмеления проблемы имеются и с качеством воды реках региона. Так, проблемы наблюдаются на реке Исеть, воды которой признаны загрязненными, а Тура и вовсе на некоторых участках соответствует критериям класса «чрезвычайно грязная».
Тюменские ученые, анализировавшие состояние Туры, отметили, что допустимая концентрация содержания нефтепродуктов превышена на территории Тюмени в несколько раз! Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность» Тюменского индустриального университета Светлана Гузеева и кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительная механика» ТИУ Юлия Огородникова отмечают, что за последние 10 лет количество нефтепродуктов в поверхностных водах Туры увеличилось в 3-8 раз. К тому же одной из основных причин загрязнений считаются выбросы промышленных объектов.
«Содержание нефтепродуктов в донных отложениях значительно превышает в 25 раз их концентрацию в поверхностных водах Туры, что свидетельствует об аккумуляции донными отложениями нефтепродуктов», — говорят ученые.
О проблемах качества воды говорит и Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета. «Нашему городу» он рассказал, что многие жители региона ранее использовали воду из Туры без фильтрации, как минимум для поливов огородов, что характерно для сельских и деревенских территорий. Однако с процессом обмеления, повысилась и концентрация вредных веществ в воде.
«Сейчас эта вода непригодна для орошения растений. Ее использование без фильтрации практически невозможно», — говорит ученый.
Также тюменские ученые из разных вузов проводили общее исследование, которое показало, что большая часть территории Тюменской области в целом имеет слабую природную защищенность подземных вод.
Эксперты из медицинского университета отметили, что высокое содержание железа, меди, других ксенобиотиков в воде может пагубно сказаться на здоровье населения, спровоцировав появление ряда хронически заболеваний, аллергий и провоцируя развитие отдельных негативных процессов.
К тому же плачевно ситуация обстоят и на озерах региона некоторые из которых стремительно превращаются в болота и являются причиной развития серьезных заболеваний например «гаффской болезни». По данным Росгидрометцентра, число случаев загрязнения озер в Тюменской области в 2023 году выросло до 38, причем 17 из них оцениваются как экстремальные — ПДК вредных веществ превышена в 5-50 раз.
Превышение ПДК вредных веществ отмечается и в воздухе. Как отмечает тюменский эколог Ирина Гаврина, за последние 5 лет в области в 2-4 раза чаще начали фиксироваться эпизоды ухудшения качества воздуха.
«Влияние сторонних факторов на качество воздуха — вопрос глобальный. Здесь играет роль высокая автомобилизация региона, выбросы промышленных предприятий, природные пожары и так далее. Также сказывается дефицит озеленения, который в особенности отмечается в густонаселенных районах с высокой выхлопной нагрузкой», — говорит эксперт.
Примечательно, что, по официальным данным, предоставленным «Нашему городу» департаментом недропользования и экологии Тюменской области, промышленные предприятия не так значительно вредят окружающей среде.
«Заметные тенденции роста производства ведущих отраслей экономики не приводят к ухудшению состояния окружающую среды», — отмечают специалисты департамента.
Однако аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza приводит данные, свидетельствующие о том, что только за год в области на 12% выросли выбросы вредных веществ в атмосферу. По данным сервиса iqair.com, главным загрязнителем в Тюменской области является PM2.5 — это микроскопические частицы сажи, резины, асфальта и мельчайших капелек жидкости, которые могут попадать в организм человека.
«Мы не можем отрицать того, что выбросы в атмосферу на территории региона стабильно растут. Статистика — вещь хитрая и податливая, а потому на нее ориентироваться не стоит. Объективно заметно, что предупреждения об ухудшении качества воздуха участились Безусловно причиной тому становится не только промышленность, но и другие факторы, как, например, лесные пожары в прошлом году», — рассказал «Нашему городу» эколог Никита Сергеев.
Хотя в последнем отчете Минприроды, показывающим обстановку на 2022 год, отмечается, что в Тюменской области наблюдается увеличение выбросов по ряду ключевых источников загрязнения по сравнению с уровнем 2021 года. В наибольшей степени произошел прирост выбросов ЛОС (загрязнители воздуха, которые являются предшественниками образования озона — прим.ред). В сравнении с уровнем 2013 г. выбросы твердых веществ увеличились на 30,3%, оксида углерода — на 44,1%, диоксида серы — на 52,6%, оксидов азота — на 13,9%, ЛОС — на 62,8%
В 2024 году в Тюменской области уже выгорело более десятка гектаров, причем пожароопасный сезон еще в самом разгаре. За прошлый год сгорело 28,3 тысячи гектаров лесов в Тюменской области и 22,5 гектаров ландшафтных территорий.
Как уже отмечалось, лесные пожары пагубно сказываются на качестве воздуха, однако дело не только в единомоментных выбросах в момент возгорания, но и в сокращении площадей «зеленых зон». Это напрямую приводит к потеплению климата, а сухая и жаркая погода приводит к еще большему росту возгораний. Получается замкнутый круг.
Более того, от пожаров страдает флора и фауна региона, играющая основополагающую роль в формировании природных ресурсов. Биолог Елена Хазарова говорит о том, что от пожаров первыми погибают более мелкие животные — это грызуны, рептилии, насекомые и другие. Они во многом являются кормовой базой для более крупных животных, а потому естественный природный цикл и баланс нарушается.
«После пожаров начинается борьба за остатки кормовой базы. Такие скачки могут привести к вымиранию целых популяций. И не стоит забывать о том, что восстановление после такого явления может занимать десятки лет. И все это время будут фиксироваться повышенные выбросы, в том числе углекислого газа в атмосферу, который ранее сдерживали деревья», — объяснила «Нашему городу» биолог.
Если в Тюменской области не будут приняты меры по уменьшению пагубного влияние вышеперечисленных факторов, то уже через 5 лет состояние региона может стать сходным со Свердловской областью, которая числится в списке наиболее загрязненных субъектов страны. Таким прогнозом с нашим городом поделился инженер-эколог крупного предприятия в Тюменской области Владимир Оленников.
«Досконально просчитать вред, который будет наносится ежегодно невозможно. Но уже при текущих выбросах предприятий, при загрязнении воды и воздуха, можно сказать, что качество жизни в экологическом аспекту будет снижаться и весьма стремительно. Есть основания полагать, что объективные показатели загрязнения немного приуменьшаются. К тому же мы уже замечаем, что Минприроды Рф все чаще обращает внимание к негативным тенденциям в Тюменской области», — отмечает эксперт.
Этот прогноз основывается на сохранении темпов увеличения объема выбросов и актуально уровне мер, направленных на поддержание экологии в регионе.
Отметим, что в отчете Минприроды за 2022 год указано, что Тюменская области отличилась наименьшим объемом инвестиций в УрФО, направленных на охрану атмосферного воздуха. Генеральный директор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал «Нашему городу», что главный драйвер роста региона — это промышленность и упор на нее сделан в плане дальнейшего развития региона.
«Невероятные темпы развития региона напрямую сказываются на состоянии экологии. Однако многие промышленные регионы страны показывают, что совмещать промышленность и экологию можно, как это происходит, например в Курской области, это промышленный регион с достаточно неплохим уровнем экологии», — отмечает инженер-эколог Оленников.
Эксперты отмечают, что уже сейчас Тюменская область нуждается в расчистке водоемов и углубительных работах, также необходимо совершенствование процессов местных производств, которое будет направлено на снижение выброса вредных веществ в атмосферу и водные объекты. Также необходимо снижать автомобилизацию и развивать общественный транспорт, а также создавать среду для более экологичных видов личного транспорта.
Проще говоря, работы — целый выгон. И все это требует серьезных инвестиций и с каждым годом требуемая сумма увеличивается, а экологическая обстановка усугубляется.