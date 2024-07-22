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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Тюмени открылся магазин брендированной одежды из США

Как в старые добрые времена. В Тюмени открылся магазин брендированной одежды из США

22 июля 2024, 12:19
Фото: 1MI

В Тюмени открылся магазин брендированной одежды из США

В одном из торговых центров Тюмени открылся бутик спортивной одежды от западных брендов «Hiker». Как рассказали представители компании, продают они товары для ценителей современной спортивной моды от зарубежных изготовителей.
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Магазин

Так, по сообщениям представителей компании, продают они так называемые аутдор-бренды: The North Face, Salomon, Vans, Napapijri, On Running. Причем касается это не только одежды, но и обуви. От тех же и других известных брендов на полках стоят кеды и кроссовки.

Напомним, что сеть магазинов Hiker довольно распространенная и имеется во многих российских городах. Больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге.

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