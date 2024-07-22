Как в старые добрые времена. В Тюмени открылся магазин брендированной одежды из США

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Так, по сообщениям представителей компании, продают они так называемые аутдор-бренды: The North Face, Salomon, Vans, Napapijri, On Running. Причем касается это не только одежды, но и обуви. От тех же и других известных брендов на полках стоят кеды и кроссовки.
Напомним, что сеть магазинов Hiker довольно распространенная и имеется во многих российских городах. Больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось о том, что тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike.