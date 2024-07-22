На реке в Тюменской области утонул рыбак

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
21 июля в Тюменской области утонул 62-летний рыбак. В дневное время мужчина рыбачил возле деревянного моста через реку Каш в Омутинском районе. Вечером его тело нашли родственники, сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.
По данным МЧС, мужчина решил искупаться, заплыл на середину реки и начал тонуть. Тюменец зашел в воду после употребления алкоголя.
Следственный комитет проводит доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на базе отдыха «Липовый остров» утонул мужчина. Тюменец пошел на пляж, но никого об этом не предупредил.