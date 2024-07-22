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На реке в Тюменской области утонул рыбак

На реке в Тюменской области утонул рыбак

22 июля 2024, 05:47
Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Тюменец рыбачил на реке Каш в Омутинском районе. Тело мужчины нашли его родственники.

21 июля в Тюменской области утонул 62-летний рыбак. В дневное время мужчина рыбачил возле деревянного моста через реку Каш в Омутинском районе. Вечером его тело нашли родственники, сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным МЧС, мужчина решил искупаться, заплыл на середину реки и начал тонуть. Тюменец зашел в воду после употребления алкоголя.

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Следственный комитет проводит доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на базе отдыха «Липовый остров» утонул мужчина. Тюменец пошел на пляж, но никого об этом не предупредил.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Омутинский район#Новости тюмени#Следователи#Проверки#Утопленники#Утонувшие
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