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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Жителям поселков Тюменского района почти на неделю ограничат электроснабжение

Жители нескольких тюменских поселков почти на неделю останутся без электроснабжения

21 июля 2024, 10:10
Фото: 1MI

Жителям поселков Тюменского района почти на неделю ограничат электроснабжение

Без электричества с 22 по 28 июля останутся Каменское, Чикчинское, Новотарманское, Переваловское и Мальковское муниципальные образования.

Временное ограничение введут энергетики «Россети Тюмень» в связи с реконструкцией трех воздушных линий 10 кВ и выполнением ряда работ по плановому техобслуживанию и ремонту, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Перевалово застройщик сдал в эксплуатацию дома, не подключенные к сетям электроснабжения. В настоящее время по данному факту Следственный комитет проводит проверку.

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