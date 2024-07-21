Жители нескольких тюменских поселков почти на неделю останутся без электроснабжения

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:13
Временное ограничение введут энергетики «Россети Тюмень» в связи с реконструкцией трех воздушных линий 10 кВ и выполнением ряда работ по плановому техобслуживанию и ремонту, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Перевалово застройщик сдал в эксплуатацию дома, не подключенные к сетям электроснабжения. В настоящее время по данному факту Следственный комитет проводит проверку.