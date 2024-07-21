Неизвестные год сливают отходы рядом с траурным залом в Тюмени

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Вследствие этого в траурном зале стоит постоянно неприятный запах. Девушка отметила, что власти обязали мужчину сливать отходы в другое место. Правда, ситуация так и не изменилась.
Между тем, по данным властей, точка слива в указанном месте закрыта и законсервирована. В тюменской агломерации работают три экологичные сливные станции, пишет 72.RU.
«Сегодня специалисты Водоканала проверили и обнаружили следы слива. Специалисты проведут необходимые мероприятия для препятствия доступа автомашин на территорию. К нарушителю будут применены штрафные санкции», — сообщили в официальном сообществе «Тюменская область».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени привлекли к ответственности водителя ассенизаторской машины, который сливал нечистоты в лес. Его обязали выплатить штраф и компенсировать причинный лесу ущерб.