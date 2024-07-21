Неизвестные год сливают отходы рядом с траурным залом в Тюмени

В Тюмени неизвестные год сливают отходы рядом с траурным залом

Об этом сообщила сотрудница похоронного агентства «Роза ритуал». По словам девушки, в течение года, буквально в 200 метрах от ритуального бюро, неизвестные на ассенизаторской машине сливают нечистоты.