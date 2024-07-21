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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Тюмени неизвестные год сливают отходы рядом с траурным залом

Неизвестные год сливают отходы рядом с траурным залом в Тюмени

21 июля 2024, 07:05
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные год сливают отходы рядом с траурным залом

Об этом сообщила сотрудница похоронного агентства «Роза ритуал». По словам девушки, в течение года, буквально в 200 метрах от ритуального бюро, неизвестные на ассенизаторской машине сливают нечистоты.

Вследствие этого в траурном зале стоит постоянно неприятный запах. Девушка отметила, что власти обязали мужчину сливать отходы в другое место. Правда, ситуация так и не изменилась.

Между тем, по данным властей, точка слива в указанном месте закрыта и законсервирована. В тюменской агломерации работают три экологичные сливные станции, пишет 72.RU.

«Сегодня специалисты Водоканала проверили и обнаружили следы слива. Специалисты проведут необходимые мероприятия для препятствия доступа автомашин на территорию. К нарушителю будут применены штрафные санкции», — сообщили в официальном сообществе «Тюменская область».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени привлекли к ответственности водителя ассенизаторской машины, который сливал нечистоты в лес. Его обязали выплатить штраф и компенсировать причинный лесу ущерб.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Отходы
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