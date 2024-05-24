Дефицит работников сельского хозяйства усугубился из-за паводка в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Из-за паводка в Тюменской области усугубился дефицит работников сельского хозяйства. По данным сервиса hh.ru, в первом квартале 2024 года было опубликовано больше вакансий, чем в первом квартале 2023 года: в январе — на 24%, в феврале — на 22%, в марте — на 41%, в апреле — на 22% больше, по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.
В агрокомпании «Успенское» рассказали РБК Тюмень, что дефицит кадров действительно есть. Он связан с ликвидацией образовательных организаций сельскохозяйственного профиля, в которых готовили водителей, механизаторов и мастеров машинного доения.
Из-за дефицита кадров предприятия вынуждены применять ИТ-технологии, но не все компании могут позволить себе инвестировать в них. Кроме того, не всегда подобного рода технологии могут соответствовать требованиям того или иного предприятия.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на 12% вырос спрос на медиков. Учреждениям не хватает медсестер и фармацевтов.