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В Тюменской области усугубился дефицит работников сельского хозяйства

Дефицит работников сельского хозяйства усугубился из-за паводка в Тюменской области

24 мая 2024, 05:11
Фото: 1MI

В Тюменской области усугубился дефицит работников сельского хозяйства

Отрасль сельского хозяйства — одна из самых нуждающихся в работниках. С каждым годом количество опубликованных вакансий только растет.

Из-за паводка в Тюменской области усугубился дефицит работников сельского хозяйства. По данным сервиса hh.ru, в первом квартале 2024 года было опубликовано больше вакансий, чем в первом квартале 2023 года: в январе — на 24%, в феврале — на 22%, в марте — на 41%, в апреле — на 22% больше, по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

В агрокомпании «Успенское» рассказали РБК Тюмень, что дефицит кадров действительно есть. Он связан с ликвидацией образовательных организаций сельскохозяйственного профиля, в которых готовили водителей, механизаторов и мастеров машинного доения.

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Из-за дефицита кадров предприятия вынуждены применять ИТ-технологии, но не все компании могут позволить себе инвестировать в них. Кроме того, не всегда подобного рода технологии могут соответствовать требованиям того или иного предприятия.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на 12% вырос спрос на медиков. Учреждениям не хватает медсестер и фармацевтов.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дефицит#Паводок#Сельхозпроизводство
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