Дефицит работников сельского хозяйства усугубился из-за паводка в Тюменской области

Из-за паводка в Тюменской области усугубился дефицит работников сельского хозяйства. По данным сервиса hh.ru, в первом квартале 2024 года было опубликовано больше вакансий, чем в первом квартале 2023 года: в январе — на 24%, в феврале — на 22%, в марте — на 41%, в апреле — на 22% больше, по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.