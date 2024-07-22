Учителя получат по 100 тысяч рублей за подготовку тюменских стобалльников

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
«Учителя, подготовившие 100-балльников по результатам ЕГЭ, получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Данная мера определена постановлением правительства Тюменской области», — пояснили Ура.Ру в инфоцентре.
Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских школьников сообщили о массовом увольнении педагогов-предметников из городских школ. В региональном департаменте образования, с вою очередь, отметили, что эта информация не соответствует действительности.