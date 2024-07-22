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В Тюменской области учителя получат по 100 тыс. рублей за подготовку стобалльник

Учителя получат по 100 тысяч рублей за подготовку тюменских стобалльников

22 июля 2024, 08:18
Фото: 1MI

В Тюменской области учителя получат по 100 тыс. рублей за подготовку стобалльник

Тюменские учителя, подготовившие выпускников-стобалльников, получат по 100 тысяч рублей. Решение о выплате педагогам так называемой премии приняли региональные власти.
«Учителя, подготовившие 100-балльников по результатам ЕГЭ, получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Данная мера определена постановлением правительства Тюменской области», — пояснили Ура.Ру в инфоцентре.

Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских школьников сообщили о массовом увольнении педагогов-предметников из городских школ. В региональном департаменте образования, с вою очередь, отметили, что эта информация не соответствует действительности.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Учителя#Новости тюмени#Единовременные выплаты#Выплаты
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