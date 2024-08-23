В ДТП разбился глава «Тюменской строительной компании»

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
О подробностях произошедшей трагедии не сообщается.
Михаил Родин уроженец Рязанской области. В Тюмень приехал в 1970 году. В областной столице окончил строительный техникум, позже получил высшее образование в Тюменском инженерно-строительном институте.
Карьеру начинал с рабочих профессий — трудился плотником, штукатуром. Позже работал в должностях инженера, начальника отдела, управляющего трестом «Оргтехстрой», начальника производственного управления Главтюменьпромстроя.
В 1986–1992годах занимал пост заведующего отдела строительства ГК КПСС, первого заместителя председателя Тюменского горисполкома. В 1987–1991 годах избирался депутатом Тюменского горсовета. С 1992 года возглавлял Тюменскую строительную компанию (ТСК).
Награжден медалью «За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса», удостоен почетного звания «Почетный строитель Тюменской области».
«Михаил Родин был патриотичным и целеустремленным человеком, прямым и конкретным в своих суждениях. Вся его профессиональная и общественная деятельность была направлена на развитие Тюмени и Тюменской области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Ивановича Родина, скорбим вместе с ними по поводу невосполнимой утраты», — отметили в Союзе строителей Тюменской области.
Церемония прощания и похороны Михаила Родина состоятся в Тюмени в пятницу, 23 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что врач Тюменской ОКБ №1 погибла в результате несчастного случая во время отдыха на курорте Свияжские холмы под Казанью. Трагедия произошла в начале августа.