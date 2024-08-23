В ДТП разбился глава «Тюменской строительной компании»

Гендиректор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин погиб в ДТП

На 74-м году жизни в результате травм, полученных в автомобильной аварии, скончался почетный строитель Тюменской области, общественный деятель, гендиректор ООО «Тюменская строительная компания» Михаил Родин. Об этом сообщили в Союзе строителей Тюменской области.