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Гендиректор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин погиб в ДТП

В ДТП разбился глава «Тюменской строительной компании»

23 августа 2024, 05:49
Фото: Союз строителей Тюменской области

Гендиректор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин погиб в ДТП

На 74-м году жизни в результате травм, полученных в автомобильной аварии, скончался почетный строитель Тюменской области, общественный деятель, гендиректор ООО «Тюменская строительная компания» Михаил Родин. Об этом сообщили в Союзе строителей Тюменской области.
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ДТП

О подробностях произошедшей трагедии не сообщается.

Михаил Родин уроженец Рязанской области. В Тюмень приехал в 1970 году. В областной столице окончил строительный техникум, позже получил высшее образование в Тюменском инженерно-строительном институте.

Карьеру начинал с рабочих профессий — трудился плотником, штукатуром. Позже работал в должностях инженера, начальника отдела, управляющего трестом «Оргтехстрой», начальника производственного управления Главтюменьпромстроя.

В 1986–1992годах занимал пост заведующего отдела строительства ГК КПСС, первого заместителя председателя Тюменского горисполкома. В 1987–1991 годах избирался депутатом Тюменского горсовета. С 1992 года возглавлял Тюменскую строительную компанию (ТСК).

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Награжден медалью «За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса», удостоен почетного звания «Почетный строитель Тюменской области».

«Михаил Родин был патриотичным и целеустремленным человеком, прямым и конкретным в своих суждениях. Вся его профессиональная и общественная деятельность была направлена на развитие Тюмени и Тюменской области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Ивановича Родина, скорбим вместе с ними по поводу невосполнимой утраты», — отметили в Союзе строителей Тюменской области.

Церемония прощания и похороны Михаила Родина состоятся в Тюмени в пятницу, 23 августа.

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