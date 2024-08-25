Дожди и холод: в Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода

В Тюмени 25 августа метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь в обеденные часы. Утром и днем термометры покажут +12…+16, в вечерние часы температура воздуха составит +10…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.