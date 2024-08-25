Дожди и холод: в Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В Тюмени 25 августа метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь в обеденные часы. Утром и днем термометры покажут +12…+16, в вечерние часы температура воздуха составит +10…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:25, закат в 19:54, продолжительность дня 14 часов 29 минут.
В Тобольске 25 августа ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня. Утром и днем ожидается +12…+17, в вечерние часы +10…+13. Скорость ветра составит 5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:11, закат в 19:46, продолжительность дня 14 часов 35 минут.
В Ишиме 25 августа синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дожди на протяжении всего дня. Утром и днем температура воздуха составит +12…+17, в темное время суток термометры покажут +11…+14. Скорость ветра составит 5,6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:12, закат в 19:35, продолжительность дня 14 часов 23 минуты.