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В Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода

Дожди и холод: в Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода

25 августа 2024, 03:20
Фото: 1MI

В Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода

На юге Тюменской области 26 августа метеорологи прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Дожди и грозы вероятны в юго-восточных районах. Днем температура воздуха составит +17…+22, ночью ожидается +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью 11-14 м/с.

В Тюмени 25 августа метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь в обеденные часы. Утром и днем термометры покажут +12…+16, в вечерние часы температура воздуха составит +10…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:25, закат в 19:54, продолжительность дня 14 часов 29 минут.

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В Тобольске 25 августа ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня. Утром и днем ожидается +12…+17, в вечерние часы +10…+13. Скорость ветра составит 5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:11, закат в 19:46, продолжительность дня 14 часов 35 минут.

В Ишиме 25 августа синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дожди на протяжении всего дня. Утром и днем температура воздуха составит +12…+17, в темное время суток термометры покажут +11…+14. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:12, закат в 19:35, продолжительность дня 14 часов 23 минуты.

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