Внимание! В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Согласно сведениям информационного центра регионального правительства, постановление об отмене особого противопожарного режима подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Стоит добавить, что противопожарный режим действовал еще с весны, а именно — с 10 апреля. Тюменцам было запрещено разжигать открытый огонь и проводить пожароопасные работы.
Ранее «Наш город» писал о том, что две фуры загорелись на тюменской трассе. В результате происшествия никто не пострадал.