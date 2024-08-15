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Внимание! В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

Внимание! В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

15 августа 2024, 12:40
Фото: 1MI
В Тюменской области отменили особый противопожарный режим, об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Согласно сведениям информационного центра регионального правительства, постановление об отмене особого противопожарного режима подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стоит добавить, что противопожарный режим действовал еще с весны, а именно — с 10 апреля. Тюменцам было запрещено разжигать открытый огонь и проводить пожароопасные работы.

Две фуры загорелись на тюменской трассе
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Ранее «Наш город» писал о том, что две фуры загорелись на тюменской трассе. В результате происшествия никто не пострадал.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар
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