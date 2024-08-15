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Певица Валерия записала видеоприглашение на концерт к 80-летию Тюменской области

«Будет интересно»: Валерия пригласила тюменцев на концерт к 80-летию региона

15 августа 2024, 12:35
Фото: Фото: официальный сайт Валерии

Певица Валерия записала видеоприглашение на концерт к 80-летию Тюменской области

Народная артистка России Валерия записала видеообращение, адресованное жителям Тюменской области и ее гостям. Она пригласила всех на концерт, который пройдет 16 августа на площади 400-летия города.
«Мы находимся по пути в Тюмень. Приезжаем в замечательный праздник, хотим поздравить вас с 80-летием Тюменской области. Приходите, будет интересно. До встречи!», — сказала Валерия.
Видео: Мария Федорова / Администрация Тюменской области
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Концерт сопровождении Тюменского филармонического оркестра начнется в 20 часов. В программу вошли лучшие произведения из репертуара народной артистки России.

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Ранее «Наш город» сообщал, что концерт Валерии в Тюмени обошелся организаторам в 5,7 млн рублей. Помимо концерта артистки жителей и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа. А вот погода совсем не порадует. На главном празднике Тюменской области ожидается ливень.

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