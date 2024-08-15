«Будет интересно»: Валерия пригласила тюменцев на концерт к 80-летию региона

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
«Мы находимся по пути в Тюмень. Приезжаем в замечательный праздник, хотим поздравить вас с 80-летием Тюменской области. Приходите, будет интересно. До встречи!», — сказала Валерия.
Концерт сопровождении Тюменского филармонического оркестра начнется в 20 часов. В программу вошли лучшие произведения из репертуара народной артистки России.
Ранее «Наш город» сообщал, что концерт Валерии в Тюмени обошелся организаторам в 5,7 млн рублей. Помимо концерта артистки жителей и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа. А вот погода совсем не порадует. На главном празднике Тюменской области ожидается ливень.