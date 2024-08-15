«Будет интересно»: Валерия пригласила тюменцев на концерт к 80-летию региона

Ранее «Наш город» сообщал, что концерт Валерии в Тюмени обошелся организаторам в 5,7 млн рублей. Помимо концерта артистки жителей и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа. А вот погода совсем не порадует. На главном празднике Тюменской области ожидается ливень.