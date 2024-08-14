Концерт Валерии в Тюмени обошёлся организаторам в 5,7 млн рублей

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Певица будет выступать вместе с филармоническим оркестром города. У нее есть большой опыт подобных мероприятий, пишет 72.ру.
Отмечается, что из бюджета на организацию концерта популярной артистки деньги не выделялись. Выступление спонсирует фармацевтическая компания.
Мероприятие приурочено к Дню основания Тюменской области. Праздничные мероприятия по случаю юбилея будут проходить с 14 по 18 августа.
Ранее «Наш город» сообщал, что в честь дня рождения Тюмени для жителей и гостей города был организован фестиваль деревянного зодчества «Открой окно истории». Праздник, который проводится уже второй год подряд, посвящен резным наличникам.