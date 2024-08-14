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Updated Сегодня, 03:20

Концерт Валерии в Тюмени обошёлся организаторам в 5,7 млн рублей

Концерт Валерии в Тюмени обошёлся организаторам в 5,7 млн рублей

14 августа 2024, 03:18
Фото: официальный сайт Валерии
Концерт Валерии, который состоится на Площади 400-летия Тюмени 16 августа, обошёлся организаторам в 5,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте культуры.
Сюжет
Концерт

Певица будет выступать вместе с филармоническим оркестром города. У нее есть большой опыт подобных мероприятий, пишет 72.ру.

Отмечается, что из бюджета на организацию концерта популярной артистки деньги не выделялись. Выступление спонсирует фармацевтическая компания.

Мероприятие приурочено к Дню основания Тюменской области. Праздничные мероприятия по случаю юбилея будут проходить с 14 по 18 августа.

Ранее «Наш город» сообщал, что в честь дня рождения Тюмени для жителей и гостей города был организован фестиваль деревянного зодчества «Открой окно истории». Праздник, который проводится уже второй год подряд, посвящен резным наличникам.

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#Егор Тимофеев#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Концерт
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