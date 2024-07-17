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Тюменцы разобрали все билеты на концерт Хабиба

Тюменцы разобрали все билеты на концерт Хабиба

17 июля 2024, 05:19
Фото: ВК Хабиб
Жители Тюмени разобрали все билеты на концерт российского певца и видеоблогера Хабиба.
Сюжет
Концерт
«Концерт Хабиба в Тюмени. Нет свободных мест», — указано на сайте агрегатора по продаже билетов.

Выступление состоится 22 июля в ДК «Железнодорожник». Стоимость билетов составляет от 1500 до 3500 рублей.

Отметим, автор популярного хита «Ягода малинка» крайний раз давал концерты в Тюмени зимой 2023 года. Тогда его выступление также прошло с аншлагом — свободных кресел в зрительном зале не было.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День города, 27 июля, с бесплатными концертами перед тюменцами выступят ранее популярная группа Uma2rman и экс-солист группы БиС Влад Соколовский.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Певцы#Концерт#Выступление
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