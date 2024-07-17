Тюменцы разобрали все билеты на концерт Хабиба

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
«Концерт Хабиба в Тюмени. Нет свободных мест», — указано на сайте агрегатора по продаже билетов.
Выступление состоится 22 июля в ДК «Железнодорожник». Стоимость билетов составляет от 1500 до 3500 рублей.
Отметим, автор популярного хита «Ягода малинка» крайний раз давал концерты в Тюмени зимой 2023 года. Тогда его выступление также прошло с аншлагом — свободных кресел в зрительном зале не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День города, 27 июля, с бесплатными концертами перед тюменцами выступят ранее популярная группа Uma2rman и экс-солист группы БиС Влад Соколовский.