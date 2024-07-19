Директора Тюменского драмтеатра арестовали. Что будет с гастролями?

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Предварительно, Осинцев и его заместитель Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. Сейчас оба находятся под домашним арестом.
Как пишет издание «Мегаполис», об отмене запланированных выступлений в театре говорят с осторожностью. Пока отмена ранее объявленных гастролей не планируется, но судьба постановок, в которых был задействован Осинцев, на данный момент неизвестна.
18 июля был отменен показ «Молодости» и «Тартюфа». В театре заявили, что не могут прокомментировать ситуацию. Однако там рассказали, что место Осинцева временно занимает Кристина Тихонова.
Ранее «Наш город» писал, что у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина обнаружили фальшивый диплом о высшем образовании. Чиновника уже уволили.