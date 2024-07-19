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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Директора Тюменского драмтеатра арестовали. Что будет с гастролями?

Директора Тюменского драмтеатра арестовали. Что будет с гастролями?

19 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
Руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев был арестован 18 июля. Он подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей.
Сюжет
Арест

Предварительно, Осинцев и его заместитель Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. Сейчас оба находятся под домашним арестом.

Как пишет издание «Мегаполис», об отмене запланированных выступлений в театре говорят с осторожностью. Пока отмена ранее объявленных гастролей не планируется, но судьба постановок, в которых был задействован Осинцев, на данный момент неизвестна.

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18 июля был отменен показ «Молодости» и «Тартюфа». В театре заявили, что не могут прокомментировать ситуацию. Однако там рассказали, что место Осинцева временно занимает Кристина Тихонова.

Ранее «Наш город» писал, что у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина обнаружили фальшивый диплом о высшем образовании. Чиновника уже уволили.

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