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В Тюмени 16 октября с концертом выступит Лариса Долина

Лариса Долина выступит с концертом в Тюмени

10 августа 2024, 09:57
Фото: ВК Лариса Долина

В Тюмени 16 октября с концертом выступит Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина выступит с концертной программой в Тюмени. Выступление состоится 16 октября в Тюменской филармонии.
Сюжет
Концерт
«Зрителей ждут лучшие за долгие годы карьеры Народной артистки РФ композиции, а также премьеры, которыми талантливая и энергичная певица радует поклонников неизменно и регулярно. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты „Долина бэнд“», — указано в афише.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость начинается от 1500 рублей. Самые дорогие билеты, в партере на первых рядах, стоят 6 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с концертом выступит российский певец Леонид Агутин. Выступление состоится в рамках промышленно-энергетического форума TNF.

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