Лариса Долина выступит с концертом в Тюмени

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
«Зрителей ждут лучшие за долгие годы карьеры Народной артистки РФ композиции, а также премьеры, которыми талантливая и энергичная певица радует поклонников неизменно и регулярно. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты „Долина бэнд“», — указано в афише.
Продажа билетов уже открыта. Стоимость начинается от 1500 рублей. Самые дорогие билеты, в партере на первых рядах, стоят 6 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с концертом выступит российский певец Леонид Агутин. Выступление состоится в рамках промышленно-энергетического форума TNF.