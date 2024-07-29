Тюмень отметила 438 лет фестивалем деревянного зодчества

Сотни тюменских семей стали участниками праздника деревянного зодчества, развернувшегося во Дворе мастеров у старинной усадьбы Бровцына на улице Дзержинского. Гости мероприятия смогли погрузиться в историю и традиции городской архитектуры, символом которой стал резной наличник. На творческих мастер-классах дети создавали и расписывали картонные и гипсовые мини-наличники, мастерили небольшие деревянные домики и придумывали историю собственной «деревеньки». В программу также вошли лекции экспертов по истории Тюмени, экспозиция старинного столярного инструмента и наличников.