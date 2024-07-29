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Тюмень отметила 438 лет фестивалем деревянного зодчества

Тюмень отметила 438 лет фестивалем деревянного зодчества

29 июля 2024, 09:15
Фото: Алексей Дидух
В честь дня рождения Тюмени для жителей и гостей города был организован фестиваль деревянного зодчества «Открой окно истории». Праздник, который проводится уже второй год подряд, посвящен резным наличникам.

Сотни тюменских семей стали участниками праздника деревянного зодчества, развернувшегося во Дворе мастеров у старинной усадьбы Бровцына на улице Дзержинского. Гости мероприятия смогли погрузиться в историю и традиции городской архитектуры, символом которой стал резной наличник. На творческих мастер-классах дети создавали и расписывали картонные и гипсовые мини-наличники, мастерили небольшие деревянные домики и придумывали историю собственной «деревеньки». В программу также вошли лекции экспертов по истории Тюмени, экспозиция старинного столярного инструмента и наличников.

Примечательно, что артефакты для выставки предоставил из своей коллекции экологический урбанист Дмитрий Велижанин. Художник по металлу Алексей Зубарев познакомил гостей с традиционной технологией изготовления дымников и водостоков в стиле просечного железа с ажурным орнаментом. Настроение на площадке создавали тюменская вокалистка Евгения Зонтикова и фольклорный ансамбль «Радоница».

За каждым окном жизнь и судьба людей! Наличники имеют свой неповторимый характер и смысловые детали. На них можно смотреть часами и не уставать, а только поражаться мастерству и искусности умельцев. Я благодарен всем неравнодушным волонтерам за неоценимую помощь в сохранении тюменской истории, — подчеркнул экологический урбанист Дмитрий Велижанин.

Фестиваль «Открой окно истории» — это проект волонтеров «Мессояханефтегаза», который реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города». В течение трех лет команда проекта вместе с Дмитрием Велижаниным занимается реставрацией, а также сохранением исторических знаний о наличниках — главном символе деревянного зодчества первого русского города Сибири. Восстановленные образцы архитектурного наследия сегодня представлены на пешеходной улице Дзержинского, а также переданы в библиотеку истории города имени Текутьева.

Улица Дзержинского особенная. С одной стороны, здесь царит творчество и креатив, с другой — это улица с большой историей, где сохранены традиции. В этом контрасте, на мой взгляд, и есть секрет стремительной культурной трансформации Тюмени. По программе «Родные города» тюменцы ежегодно воплощают в жизнь сотни культурных проектов. Фестиваль наличников «Открой окно истории» — один из них. Волонтеры компании создали мероприятие, в котором гармонично переплетаются традиции, искусство, любовь к родному городу и, конечно, стремление выразить себя, — считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Поддержка и развитие волонтерской деятельности — одно из направлений программы «Родные города». Волонтеры «Мессояханефтегаза» ежегодно реализуют свои социальные инициативы в Тюменской области и на Ямале, в том числе экологические акции, образовательные проекты, культурные мероприятия и прочее.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Волонтеры#Мастер-классы#История#Архитектура#Газпром нефть#Фестиваль#Традиции#Деревянное зодчество
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