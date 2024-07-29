Тюмень отметила 438 лет фестивалем деревянного зодчества

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сотни тюменских семей стали участниками праздника деревянного зодчества, развернувшегося во Дворе мастеров у старинной усадьбы Бровцына на улице Дзержинского. Гости мероприятия смогли погрузиться в историю и традиции городской архитектуры, символом которой стал резной наличник. На творческих мастер-классах дети создавали и расписывали картонные и гипсовые мини-наличники, мастерили небольшие деревянные домики и придумывали историю собственной «деревеньки». В программу также вошли лекции экспертов по истории Тюмени, экспозиция старинного столярного инструмента и наличников.
Примечательно, что артефакты для выставки предоставил из своей коллекции экологический урбанист Дмитрий Велижанин. Художник по металлу Алексей Зубарев познакомил гостей с традиционной технологией изготовления дымников и водостоков в стиле просечного железа с ажурным орнаментом. Настроение на площадке создавали тюменская вокалистка Евгения Зонтикова и фольклорный ансамбль «Радоница».
За каждым окном жизнь и судьба людей! Наличники имеют свой неповторимый характер и смысловые детали. На них можно смотреть часами и не уставать, а только поражаться мастерству и искусности умельцев. Я благодарен всем неравнодушным волонтерам за неоценимую помощь в сохранении тюменской истории, — подчеркнул экологический урбанист Дмитрий Велижанин.
Фестиваль «Открой окно истории» — это проект волонтеров «Мессояханефтегаза», который реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города». В течение трех лет команда проекта вместе с Дмитрием Велижаниным занимается реставрацией, а также сохранением исторических знаний о наличниках — главном символе деревянного зодчества первого русского города Сибири. Восстановленные образцы архитектурного наследия сегодня представлены на пешеходной улице Дзержинского, а также переданы в библиотеку истории города имени Текутьева.
Улица Дзержинского особенная. С одной стороны, здесь царит творчество и креатив, с другой — это улица с большой историей, где сохранены традиции. В этом контрасте, на мой взгляд, и есть секрет стремительной культурной трансформации Тюмени. По программе «Родные города» тюменцы ежегодно воплощают в жизнь сотни культурных проектов. Фестиваль наличников «Открой окно истории» — один из них. Волонтеры компании создали мероприятие, в котором гармонично переплетаются традиции, искусство, любовь к родному городу и, конечно, стремление выразить себя, — считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Поддержка и развитие волонтерской деятельности — одно из направлений программы «Родные города». Волонтеры «Мессояханефтегаза» ежегодно реализуют свои социальные инициативы в Тюменской области и на Ямале, в том числе экологические акции, образовательные проекты, культурные мероприятия и прочее.