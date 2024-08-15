Погода не радует. На главном празднике Тюменской области ожидается ливень

В День Тюменской области ожидается ливень

16 августа жители Тюменской области будут отмечать 80-летие региона. В честь этого события подготовлена обширная развлекательная программа. Но будет ли погода благосклонна к тюменцам в этот день, читайте в материале «Нашего города».