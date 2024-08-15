Погода не радует. На главном празднике Тюменской области ожидается ливень

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По прогнозу синоптиков, в ночь на 16 августа температура воздуха составит +10 градусов. Ближе к середине дня, потеплеет до 19. Вечером ожидается похолодание до +13.
Синоптики также сообщают, что днем местами может пройти сильный дождь. В остальное время будет облачно.
Сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
Ранее «Наш город» писал, кто стал хедлайнером грядущего Дня Тюменской области. Им станет певица Валерия, которая выступит перед тюменцами бесплатно с концертом. Выступление артистки на празднике обошлось организаторам в 5,7 млн рублей.