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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В День Тюменской области ожидается ливень

Погода не радует. На главном празднике Тюменской области ожидается ливень

15 августа 2024, 09:02
Фото: 1MI

В День Тюменской области ожидается ливень

16 августа жители Тюменской области будут отмечать 80-летие региона. В честь этого события подготовлена обширная развлекательная программа. Но будет ли погода благосклонна к тюменцам в этот день, читайте в материале «Нашего города».

По прогнозу синоптиков, в ночь на 16 августа температура воздуха составит +10 градусов. Ближе к середине дня, потеплеет до 19. Вечером ожидается похолодание до +13.

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Синоптики также сообщают, что днем местами может пройти сильный дождь. В остальное время будет облачно.

Сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

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Ранее «Наш город» писал, кто стал хедлайнером грядущего Дня Тюменской области. Им станет певица Валерия, которая выступит перед тюменцами бесплатно с концертом. Выступление артистки на празднике обошлось организаторам в 5,7 млн рублей.

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