Тысячи зрителей: на площади 400-летия Тюмени начался концерт группы Uma2rman

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Артисты приехали в областную столицу для того, чтобы поздравить горожан с 438-летием Тюмени. Концертное выступление организовано при поддержке застройщика «Страна Девелопмент».
Uma2rman — российская рок-группа из Нижнего Новгорода. Изначально состояла из братьев Кристовских — Сергея и Владимира, которые назвали группу в честь любимой актрисы Умы Турман.
В дальнейшем для концертов были наняты дополнительные музыканты: Сергей Солодкин — барабаны, Юрий Терлецкий — соло-гитара, Алексей Каплун — клавишные, Александр Абрамов — саксофон, Сергей Серов — тромбон.
Известность артистам принесли песни «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься», а также композиции, звучавшие в финальных титрах фильма «Ночной Дозор».
В 2004 году братья Кристовских получили награду как «Лучший дебют 2004» по версии Премии MTV RMA. В 2005 году в номинации «Прорыв года» и «Лучшая песня» с песней «Проститься» получили две награды Премии Муз-ТВ.
В 2016 году г Uma2rman стала лауреатом премии «Золотой граммофон 2016».