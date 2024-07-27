nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

На площади 400-летия Тюмени начался концерт группы Uma2rman

Тысячи зрителей: на площади 400-летия Тюмени начался концерт группы Uma2rman

27 июля 2024, 15:43
Фото: nashgorod.ru

На площади 400-летия Тюмени начался концерт группы Uma2rman

Тысячи жителей и гостей Тюмени собрались в эти минуты на площади 400-летия города. Там начался концерт популярной группы Uma2rman.

Артисты приехали в областную столицу для того, чтобы поздравить горожан с 438-летием Тюмени. Концертное выступление организовано при поддержке застройщика «Страна Девелопмент».

Видео: Темы Тюмени

Uma2rman — российская рок-группа из Нижнего Новгорода. Изначально состояла из братьев Кристовских — Сергея и Владимира, которые назвали группу в честь любимой актрисы Умы Турман.

Фото: nashgorod.ru

 

В дальнейшем для концертов были наняты дополнительные музыканты: Сергей Солодкин — барабаны, Юрий Терлецкий — соло-гитара, Алексей Каплун — клавишные, Александр Абрамов — саксофон, Сергей Серов — тромбон.

Известность артистам принесли песни «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься», а также композиции, звучавшие в финальных титрах фильма «Ночной Дозор».

Непогода — не помеха: как прошел День города в Тюмени. Фоторепортаж
Узнать подробнее

В 2004 году братья Кристовских получили награду как «Лучший дебют 2004» по версии Премии MTV RMA. В 2005 году в номинации «Прорыв года» и «Лучшая песня» с песней «Проститься» получили две награды Премии Муз-ТВ.

В 2016 году г Uma2rman стала лауреатом премии «Золотой граммофон 2016».

Читайте также:
Непогода — не помеха: как прошел День города в Тюмени. ФоторепортажСколько стоит прогулка по Тюмени в День городаПереработки без доплаты: сотрудники тюменского роддома жалуются на условия труда
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Концерты#Праздник#День города#Выступление
Подпишитесь
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться
Вчера, 09:54
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Вчера, 07:38
Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам ужасную погоду в выходные
Вчера, 08:17
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Вчера, 06:15
Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов
Вчера, 09:13
Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения кассетной бомбой
Вчера, 08:13