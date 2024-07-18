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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:12

Инстасамка удалила филлеры из губ перед беременностью

«Наигралась»: Инстасамка избавилась от филлеров на лице

18 июля 2024, 07:10
Фото: INSTASAMKA

Инстасамка удалила филлеры из губ перед беременностью

Певица из Тюменской области Инстасамка, Дарья Зотеева, решила изменить внешность. А точнее, вернуть ее к натуральной красоте. Девушка уже удалила гель-филлер из губ. В настоящее время пытается вернуть ранее сбритые брови.
«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном. Осталось брови вернуть», — сообщила Инстасамка в социальных сетях своим подписчикам.

И добавила, что в настоящее время также думает, что делать с ранее поставленными ягодичными имплантами.

Ранее сообщалось, что Инстасамка и ее супруг Олег Еропкин, Moneyken, задумались о рождении ребенка. В связи с этим девушка поменяла взгляды на жизнь. Дарья отметила, что хочет теперь транслировать добрые вечные ценности.

«Наш Город» писал, что ФАС прекратила дело против Инстасамки и банка из-за рекламного клипа «INSTASAMKA — Альфа-Самка», на который пожаловались пользователи популярного видеохостинга. Антимонопольная служба не нашла в ролика признаков нарушения закона о рекламе.

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