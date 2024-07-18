«Наигралась»: Инстасамка избавилась от филлеров на лице

Ранее сообщалось, что Инстасамка и ее супруг Олег Еропкин, Moneyken, задумались о рождении ребенка. В связи с этим девушка поменяла взгляды на жизнь. Дарья отметила, что хочет теперь транслировать добрые вечные ценности.