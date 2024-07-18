«Наигралась»: Инстасамка избавилась от филлеров на лице

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном. Осталось брови вернуть», — сообщила Инстасамка в социальных сетях своим подписчикам.
И добавила, что в настоящее время также думает, что делать с ранее поставленными ягодичными имплантами.
Ранее сообщалось, что Инстасамка и ее супруг Олег Еропкин, Moneyken, задумались о рождении ребенка. В связи с этим девушка поменяла взгляды на жизнь. Дарья отметила, что хочет теперь транслировать добрые вечные ценности.
«Наш Город» писал, что ФАС прекратила дело против Инстасамки и банка из-за рекламного клипа «INSTASAMKA — Альфа-Самка», на который пожаловались пользователи популярного видеохостинга. Антимонопольная служба не нашла в ролика признаков нарушения закона о рекламе.