В Тюмени поймали рыбу с бензином, встретили медведей и послушали губернатора региона

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В честь 80-летия Тюменской области губернатор Александр Моор провел масштабную пресс-конференцию. Вопросов было много, но некоторые задать так и не удалось. Например, о ситуации с рекой Тура, строительством и транспорте. Зато губернатор сразу начал выступление с достижений региона.
Например, упомянул, что в следующие 5 лет планируется возведение еще 10 детских садов, а еще, возможно, план будет перевыполнен. Далее губернатор с цифрами прошелся и по другим моментам — строительству, аварийному расселению жилья и выплатам стобалльникам. В общей сложности губернатор потратил на вступительное слово почти час.
Вопросы от журналистов же касались, например, темы мошенничества. Например, о задержании замгубернатора Вахрина. По словам Моора, он еще не уволен официально, но зарплату не получает. Также спросили у губернатора о причинах роста эпизодов мошеннических махинаций. Ведь жители области еженедельно переводят злоумышленникам миллионы рублей. При том, как отметил уже сам Моор, на уловки попадаются даже те, кто занимается просвещением населения в области защиты от мошенников.
Была затронута и тема межнациональной розни в Тюмени. Губернатор сообщил, что на сегодняшний день в Тюмени нормально относятся к мигрантам больше 80% населения, однако цифра эта плавающая, за ситуацией нужно пристально следить.
Кроме того, зашла речь о поддержке бойцов СВО. Вопрос о пленных срочниках в Курской области Моор предложил отправить к Минобороны, а также рассказал о возможном создании месте памяти героям СВО в Тюмени.
В Туре рыбаки выловили необычную рыбу. Оказалось, что она насквозь пропахла бензином. Не прошел он даже после двухчасовой варки. Что особенно обидно, рыба была действительно огромной. Рискнуть такое тюменец не стал и выбросил весь улов.
Связан такой запах рыбы может быть с разливом нефтепродуктов, который произошел не так давно. Также в реку участились случаи загрязнения реки нитритным азотом.
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