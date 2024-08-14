В Тюмени поймали рыбу с бензином, встретили медведей и послушали губернатора региона

Вопросы от журналистов же касались, например, темы мошенничества. Например, о задержании замгубернатора Вахрина. По словам Моора, он еще не уволен официально, но зарплату не получает. Также спросили у губернатора о причинах роста эпизодов мошеннических махинаций. Ведь жители области еженедельно переводят злоумышленникам миллионы рублей. При том, как отметил уже сам Моор, на уловки попадаются даже те, кто занимается просвещением населения в области защиты от мошенников.