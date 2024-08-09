В Тюмени пытаются спасти Туру, сажают авторитетов и ищут способы посмотреть YouTube

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Отчаяние тюменцев от мелеющей Туры достигло критических значений. Люди уже не знают, как еще повлиять на ситуацию. Чтобы городские власти хоть как-то обратили внимание на проблему — даже создали петицию на одном из сайтов.
Жители города требуют разработать план действий, а также выделить деньги на работы по восстановлению уровня реки.
В Тюмени начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших в Курске. Мэр города Максим Афанасьев уже назвал список необходимых предметов, которые уйдут в Курскую область в качестве гумпомощи.
Просят приносить теплую одежду, предметы личной гигиены, постельное белье и долго непортящуюся еду.
На Салаирском тракте произошло страшное ДТП. Две легковушки столкнулись на огромной скорости. Виновником стал 20 летний водитель машины SEAT, он выехал на встречную полосу.
Изначально сообщалось, что в аварии погибли две женщины, однако позже эту информацию опровергли в Госавтоинспекции. Однако, молодая девушка и 60-летняя женщина получили серьезные травмы, едва совместимые с жизнью. Находились они в автомобиле KIA, которую протаранил водитель SEAT. Изначально сообщалось, что он был пьян.
На фоне слухов о блокировке Ютуба жители Тюмени начали все активней искать лазейки, которые позволят все же попасть на хостинг. И дело уже уходит далеко за обычные сервисы ВПН. Некоторые, например, раздают интернет с телефона, подключают его к компьютеру через эмулятор и смотрят видео с него. Ведь приложение на смартфонах работают лучше, чем версия для ПК.
Еще одним вариантом стал обход шифрования через сервис GoodbyeDPI, который может полностью решить проблему плохой работы хостинга, поскольку обходит ограничения из-за технических особенностей по подключению к серверам.
Перед судом предстанет житель Ишима за то, что занимает слишком высокое положение в преступной иерархии. По версии следствия, подсудимый был авторитетом в криминальных и арестантских кругах, имел статус вора в законе и помогал как заключенным, так и обычным преступникам.
Кроме этого, поймали «пахана» на хранении оружия и вымогательстве. За это ему может грозить до 15 лет тюрьмы.