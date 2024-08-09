В Тюмени пытаются спасти Туру, сажают авторитетов и ищут способы посмотреть YouTube

На фоне слухов о блокировке Ютуба жители Тюмени начали все активней искать лазейки, которые позволят все же попасть на хостинг. И дело уже уходит далеко за обычные сервисы ВПН. Некоторые, например, раздают интернет с телефона, подключают его к компьютеру через эмулятор и смотрят видео с него. Ведь приложение на смартфонах работают лучше, чем версия для ПК.