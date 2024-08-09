nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Тюмени пытаются спасти Туру, сажают авторитетов и ищут способы посмотреть YouTube

В Тюмени пытаются спасти Туру, сажают авторитетов и ищут способы посмотреть YouTube

9 августа 2024, 13:41
Фото: 1MI
В Тюмени отчаянно пытаются найти способ спасти Туру. И делают это не власти, а люди, которые в отчаянии даже написали петицию на одном из крупных сайтов. При этом, блокировка ютуба продолжает волновать местных. Все чаще они ищут способы попасть на площадку. А еще, прямо как в кино, судят авторитета.
Сюжет
Итоги

Спасти рядовую Туру

Отчаяние тюменцев от мелеющей Туры достигло критических значений. Люди уже не знают, как еще повлиять на ситуацию. Чтобы городские власти хоть как-то обратили внимание на проблему — даже создали петицию на одном из сайтов.

Жители города требуют разработать план действий, а также выделить деньги на работы по восстановлению уровня реки.

Экологическая катастрофа: тюменцы требуют экстренно выделить деньги на спасение Туры
Узнать подробнее

С миру по нитке

В Тюмени начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших в Курске. Мэр города Максим Афанасьев уже назвал список необходимых предметов, которые уйдут в Курскую область в качестве гумпомощи.

Просят приносить теплую одежду, предметы личной гигиены, постельное белье и долго непортящуюся еду.

Новый мэр призвал тюменцев скинуться на помощь Курской области
Узнать подробнее

Выжили чудом

На Салаирском тракте произошло страшное ДТП. Две легковушки столкнулись на огромной скорости. Виновником стал 20 летний водитель машины SEAT, он выехал на встречную полосу.

Изначально сообщалось, что в аварии погибли две женщины, однако позже эту информацию опровергли в Госавтоинспекции. Однако, молодая девушка и 60-летняя женщина получили серьезные травмы, едва совместимые с жизнью. Находились они в автомобиле KIA, которую протаранил водитель SEAT. Изначально сообщалось, что он был пьян.

Известны подробности жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте
Узнать подробнее

Ищут лазейки

На фоне слухов о блокировке Ютуба жители Тюмени начали все активней искать лазейки, которые позволят все же попасть на хостинг. И дело уже уходит далеко за обычные сервисы ВПН. Некоторые, например, раздают интернет с телефона, подключают его к компьютеру через эмулятор и смотрят видео с него. Ведь приложение на смартфонах работают лучше, чем версия для ПК.

Еще одним вариантом стал обход шифрования через сервис GoodbyeDPI, который может полностью решить проблему плохой работы хостинга, поскольку обходит ограничения из-за технических особенностей по подключению к серверам.

Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета
Узнать подробнее

Дом — тюрьма

Перед судом предстанет житель Ишима за то, что занимает слишком высокое положение в преступной иерархии. По версии следствия, подсудимый был авторитетом в криминальных и арестантских кругах, имел статус вора в законе и помогал как заключенным, так и обычным преступникам.

Кроме этого, поймали «пахана» на хранении оружия и вымогательстве. За это ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

В Тюмени будут судить криминального авторитета. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменцам не хватает Youtube, учителей и реальной любвиВ Тюмени не летают самолеты, растут зарплаты и выдворяют мигрантовИз Тюмени не улетают самолеты, там находят вербовщиков террористов и дорожает проезд
#Александр Смирнов#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь
Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев
Сегодня, 07:52
Кому в Тюмени готовы платить по полмиллиона рублей в месяц
Сегодня, 07:47
Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета
Сегодня, 08:42
Провели отдых в постели. Тюменская семья подхватила ротавирус в Адлере
Сегодня, 11:32
Кто свояк и золовка? Тест — сможете ли вы правильно назвать всех своих родственников
Сегодня, 05:42
Помощник гранатометчика из Тюменской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 07:59