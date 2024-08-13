В Тюмени не могут спасти Туру, голодают звери в зоопарке и повышают цены

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Спасать Туру от обмеления власти Тюмени не будут. Все дело в законодательстве РФ. Профинансировать оздоровление реки регион не может. Поскольку река находится в федеральной собственности, значит, деньги на оздоровление должны выдавать из федерального бюджета.
При этом власти региона все же направили в Правительство РФ предложение о расчистке Туры. Стоить это будет примерно 2.5 миллиона рублей. Решение до сих пор не принято.
Тюменское правительство опубликовало отчет о реализации регионального бюджета за полгода. Интересней всего были расходы на работу губернатора и мэра. Расходы на их деятельность выросла значительно — на Александра Моора потратили 17 миллионов, на мэра — 3 с половиной.
В правительстве объяснили, что оба чиновника слишком часто бывали в разъездах, поэтому, расходы пришлось увеличить.
Житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. За храбрость он награжден медалью «За отвагу» посмертно.
Кроме того, в честь молодого человека в его родной школе открыли парту героя. Учиться за ней будут лучшие ученики.
Сотрудники городского зоопарка просят помощи. Животных в вольерах нечем кормить. Взамен за корм всем посетителям обещают скидку на посещение зоопарка.
Нуждается учреждение практически во всем. В частности это — яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы и вообще любые фрукты, овощи и зелень.
Ночные бабочки Тюмени подняли цены за свои услуги. Примерно на 20%. Проститутки считают, что их работа достаточно рискованная, поэтому решили немного уравнять шансы хотя бы в зарплате.
С одной стороны на жриц любви смотрят правоохранители, которые могут арестовать и оштрафовать, а с другой — криминальные элементы, которые не гнушаются более серьезных методов.