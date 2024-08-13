nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Тюмени не могут спасти Туру, голодают звери в зоопарке и повышают цены

В Тюмени не могут спасти Туру, голодают звери в зоопарке и повышают цены

13 августа 2024, 12:48
Фото: 1MI
Спасти реку Тура от обмеления власти Тюмени, к сожалению, не в состоянии. Нужна помощь куда больших сил и ресурсов. В то же время в зоопарке начали голодать звери, жителей города просят помочь со сбором пропитания. А ночные бабочки, тем временем, просят за услуги, куда больше.
Сюжет
Итоги

Туру спасти не удалось

Спасать Туру от обмеления власти Тюмени не будут. Все дело в законодательстве РФ. Профинансировать оздоровление реки регион не может. Поскольку река находится в федеральной собственности, значит, деньги на оздоровление должны выдавать из федерального бюджета.

При этом власти региона все же направили в Правительство РФ предложение о расчистке Туры. Стоить это будет примерно 2.5 миллиона рублей. Решение до сих пор не принято.

Вся надежда на федералов: тюменские власти не смогут спасти Туру от обмеления
Узнать подробнее

Губернатор дорожает

Тюменское правительство опубликовало отчет о реализации регионального бюджета за полгода. Интересней всего были расходы на работу губернатора и мэра. Расходы на их деятельность выросла значительно — на Александра Моора потратили 17 миллионов, на мэра — 3 с половиной.

В правительстве объяснили, что оба чиновника слишком часто бывали в разъездах, поэтому, расходы пришлось увеличить.

Тюменские власти раскрыли, почему работа мэра и губернатора такая дорогая
Узнать подробнее

Погиб как достойный боец

Житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. За храбрость он награжден медалью «За отвагу» посмертно.

Кроме того, в честь молодого человека в его родной школе открыли парту героя. Учиться за ней будут лучшие ученики.

Он был добросовестный воин: на СВО погиб парень из тюменского села
Узнать подробнее

Звери голодают

Сотрудники городского зоопарка просят помощи. Животных в вольерах нечем кормить. Взамен за корм всем посетителям обещают скидку на посещение зоопарка.

Нуждается учреждение практически во всем. В частности это — яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы и вообще любые фрукты, овощи и зелень.

Тюменский зоопарк попросил горожан накормить животных
Узнать подробнее

Надбавка за нервы

Ночные бабочки Тюмени подняли цены за свои услуги. Примерно на 20%. Проститутки считают, что их работа достаточно рискованная, поэтому решили немного уравнять шансы хотя бы в зарплате.

С одной стороны на жриц любви смотрят правоохранители, которые могут арестовать и оштрафовать, а с другой — криминальные элементы, которые не гнушаются более серьезных методов.

В Тюмени выросли цены на незаконном рынке интим-услуг
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени не хватает медиков, запускают авиарейсы в Китай и оценивают ущерб от паводкаВ Тюмени пытаются спасти Туру, сажают авторитетов и ищут способы посмотреть YouTubeТюменцам не хватает Youtube, учителей и реальной любви
#Александр Смирнов#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь
Вся надежда на федералов: тюменские власти не смогут спасти Туру от обмеления
Сегодня, 10:33
А может не надо? Тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами
Сегодня, 09:52
Взрывы, кумовство и взятки. По каким «законам» работают водители тюменских автобусов?
Сегодня, 08:48
Борьба с вредителями. Почему тюменские догхантеры убивают собак?
Сегодня, 08:24
В Тюмени выросли цены на незаконном рынке интим-услуг
Сегодня, 12:13
Он был добросовестный воин: на СВО погиб парень из тюменского села
Сегодня, 07:43