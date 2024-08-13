В Тюмени не могут спасти Туру, голодают звери в зоопарке и повышают цены

Спасти реку Тура от обмеления власти Тюмени, к сожалению, не в состоянии. Нужна помощь куда больших сил и ресурсов. В то же время в зоопарке начали голодать звери, жителей города просят помочь со сбором пропитания. А ночные бабочки, тем временем, просят за услуги, куда больше.

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