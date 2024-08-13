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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Тюменский зоопарк попросил горожан накормить животных

Тюменский зоопарк попросил горожан накормить животных

13 августа 2024, 11:21
Фото: 1MI
Сотрудники Тюменского зоопарка попросили горожан помочь накормить содержащихся там животных. В обмен на помощь предлагают скидку для посещения зоопарка.

Как написано в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», скидку обещают в том случае, если тюменцы привезут питание для животных. Привозить можно яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы и вообще любые фрукты, овощи и зелень.

— Все ваши лакомства с радостью будут кушать верблюды, кролики, козочки, як, зубр, обезьяны, лемуры, носухи и многие другие животные, — указано в обращении к неравнодушным жителям.

Что касается приятных бонусов, то тюменцам предложат скидку на вход в зоопарк в размере от 10 до 50 процентов.

Тюменскую страусиную ферму отказались признавать зоопарком
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменскую страусиную ферму отказались признавать зоопарком.

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