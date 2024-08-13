Тюменский зоопарк попросил горожан накормить животных

Как написано в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», скидку обещают в том случае, если тюменцы привезут питание для животных. Привозить можно яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы и вообще любые фрукты, овощи и зелень.