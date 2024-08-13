Тюменский зоопарк попросил горожан накормить животных

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Как написано в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», скидку обещают в том случае, если тюменцы привезут питание для животных. Привозить можно яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы и вообще любые фрукты, овощи и зелень.
— Все ваши лакомства с радостью будут кушать верблюды, кролики, козочки, як, зубр, обезьяны, лемуры, носухи и многие другие животные, — указано в обращении к неравнодушным жителям.
Что касается приятных бонусов, то тюменцам предложат скидку на вход в зоопарк в размере от 10 до 50 процентов.