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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Тюменцам не хватает Youtube, учителей и реальной любви

Тюменцам не хватает Youtube, учителей и реальной любви

8 августа 2024, 12:58
Фото: nashgorod.ru
Сегодня тюменцы жаловались на массовые сбои ютуба, вести себя он стал еще хуже даже после последних замедлений. Кроме того, замечена острая нехватка учителей, причем во все классы. Ну, а некоторые жители региона пытаются найти свою половинку через бюро знакомств.
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Ютуб хорошо нам послужил

Тюменцы обратили внимание на смерть видеохостинга Ютуб. Окончательная она или нет — пока неизвестно, однако многие пользователи уже обратили внимание на то, что дела у сервиса стали еще хуже. Вместо плохой работы, он стал выдавать черный экран или вечную загрузку.

Несмотря на странные слухи о том, что в России якобы отказались от замедления хостинга, многие провайдеры уже стали указывать обратное. Дескать, замедлят работу до непозволительных скоростей.

Не замедлили, а остановили? Тюменцы массово жалуются на сбои в работе YouTube
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Мимолетная любовь

Из-за ухода зарубежных приложений для знакомств, многие тюменцы вернулись к старым способам. Начали ходить в бюро знакомств на быстрые свидания. Раньше этим пользовались только представители старшего поколения, но за неимением альтернатив подключилась молодежь. На улице все равно искать пару — гиблое дело.

При этом многие приходящие ориентированы на семью и серьезные отношения, мимолетные забавы молодежи, видимо, уже не очень интересны.

Друга и немного больше. В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств
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Неудачный заказик

Под Тюменью пьяный таксист решил прокатиться на служебном авто и врезался в столб. Однако, перед этим он задел машину соседки, но с места аварии скрылся. Но пассажиров при этом в салоне не было.

Почему шофер сел за руль подшофе — выяснять будут инспекторы ДПС.

Пьяный таксист врезался в столб под Тюменью
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Учить опять некому!

В Тюмени обратили внимание на нехватку педагогов для младших и старших классов. По данным аналитиков, в этом году в Тюменской области требуется на 42,9% больше учителей, чем в прошлом году.

При этом о ситуации наслышаны и региональные власти. Как рассказал губернатор Александр Моор, проблема с учителями в регионе — из-за открытия новых школ и большего числа учеников. Комплектовать новыми педагогами регион намерен активно в течение ближайших пары лет.

Острый дефицит! В Тюменской области выросла потребность в преподавателях
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Наконец-то укрепят

В Тобольске все же укрепят мыс, на котором стоит Кремль. И который, к слову, мог рухнуть. Все дело в постоянных оползнях, которые накрывают эту местность. К тому же, подмывают участок и грунтовые воды.

Последние работы на участке проводили 20 лет назад, на нынешнее укрепление потратят почти 50 миллионов рублей.

Спустя 20 лет. В Тобольске укрепят мыс под Кремлем, который рушится из-за оползней
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Также мы сегодня писали историю юной тюменки, которая стала героиней шоу «Беременна в 16». Материал выйдет в эфир на телеканале «Ю» осенью.

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