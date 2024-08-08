Тюменцам не хватает Youtube, учителей и реальной любви

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Тюменцы обратили внимание на смерть видеохостинга Ютуб. Окончательная она или нет — пока неизвестно, однако многие пользователи уже обратили внимание на то, что дела у сервиса стали еще хуже. Вместо плохой работы, он стал выдавать черный экран или вечную загрузку.
Несмотря на странные слухи о том, что в России якобы отказались от замедления хостинга, многие провайдеры уже стали указывать обратное. Дескать, замедлят работу до непозволительных скоростей.
Из-за ухода зарубежных приложений для знакомств, многие тюменцы вернулись к старым способам. Начали ходить в бюро знакомств на быстрые свидания. Раньше этим пользовались только представители старшего поколения, но за неимением альтернатив подключилась молодежь. На улице все равно искать пару — гиблое дело.
При этом многие приходящие ориентированы на семью и серьезные отношения, мимолетные забавы молодежи, видимо, уже не очень интересны.
Под Тюменью пьяный таксист решил прокатиться на служебном авто и врезался в столб. Однако, перед этим он задел машину соседки, но с места аварии скрылся. Но пассажиров при этом в салоне не было.
Почему шофер сел за руль подшофе — выяснять будут инспекторы ДПС.
В Тюмени обратили внимание на нехватку педагогов для младших и старших классов. По данным аналитиков, в этом году в Тюменской области требуется на 42,9% больше учителей, чем в прошлом году.
При этом о ситуации наслышаны и региональные власти. Как рассказал губернатор Александр Моор, проблема с учителями в регионе — из-за открытия новых школ и большего числа учеников. Комплектовать новыми педагогами регион намерен активно в течение ближайших пары лет.
В Тобольске все же укрепят мыс, на котором стоит Кремль. И который, к слову, мог рухнуть. Все дело в постоянных оползнях, которые накрывают эту местность. К тому же, подмывают участок и грунтовые воды.
Последние работы на участке проводили 20 лет назад, на нынешнее укрепление потратят почти 50 миллионов рублей.
Также мы сегодня писали историю юной тюменки, которая стала героиней шоу «Беременна в 16». Материал выйдет в эфир на телеканале «Ю» осенью.