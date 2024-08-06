Из Тюмени не улетают самолеты, там находят вербовщиков террористов и дорожает проезд

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Стали известны имена задержанных в Тюмени людей, которые занимались вербовкой местных жителей для отправки на войну в Сирию на стороне журналистов. Одним из вербовщиков оказался имамом из церкви «Хадиджа» Арслан Абдулла. Второй — Алишер Дедамирзаев. Он около пяти лет назад был имамом Соборной мечети им. Умара ибн аль-Хаттаба, но после лишился своей должности, так как не смог пройти аттестацию.
При этом городские СМИ, ссылаясь на анонимные источники утверждают, что Хадиджа — это радикальное ответвление, которое не относится к традиционному исламу.
Еще один рейс из Тюмени не смог даже вылететь до места назначения. Речь идет о рейсе Тюмень — Братск. Проблема, как и с предыдущим не улетевшим самолетом — в неисправности двигателя. Самолет покрутился около полутора часов над Рощино, а после — успешно приземлился. Напомним, что это уже второй за сутки инцидент с экстренной посадкой самолета. Тоже «отличилась» авиакомпания «Ямал».
Настоящая драма развернулась в одной из деревень Тюменской области. Сожители Вера и Вячеслав отдыхали на берегу реки, как вдруг мужчина потерял из виду свою невесту. Пройдясь дальше в лес, он увидел женщину, которая отдыхала в компании неизвестного кавказца. Мужчина в порыве ярости начал ломиться в машину кавказца, но тот уехал, забрав с собой Веру. Вернувшись в лагерь, Вячеслав избил своего друга, забрал машину невесты и уехал за ней.
Наткнулся он на нее на дороге, сначала сбив на авто, после чего накинулся с кулаками. А чтобы закончить все еще драматичней, утопил машину невесты в болоте.
В 2025 году в Тюмени поднимется стоимость проезда в общественном транспорте. Примерно на один рублей. При минимальном тарифе — на 10 копеек. Также планируется увеличить цены на билеты на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. Увеличится цена в зависимости от расстояния. В среднем, минимальная стоимость — 618 рублей, максимальная — 1614.
В Тюмени все чаще отказывают в трудоустройстве мигрантам. Об этом сообщает источник, близкий к бизнес-сообществу города. Происходит это из-за ужесточения миграционной политики.
Кроме того, идет в Тюмени сейчас и волна увольнений во всем городе. Мигранты лишаются работы на стройках, автомойках и в курьерских службах.