Из Тюмени не улетают самолеты, там находят вербовщиков террористов и дорожает проезд

Настоящая драма развернулась в одной из деревень Тюменской области. Сожители Вера и Вячеслав отдыхали на берегу реки, как вдруг мужчина потерял из виду свою невесту. Пройдясь дальше в лес, он увидел женщину, которая отдыхала в компании неизвестного кавказца. Мужчина в порыве ярости начал ломиться в машину кавказца, но тот уехал, забрав с собой Веру. Вернувшись в лагерь, Вячеслав избил своего друга, забрал машину невесты и уехал за ней.