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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Из Тюмени не улетают самолеты, там находят вербовщиков террористов и дорожает проезд

Из Тюмени не улетают самолеты, там находят вербовщиков террористов и дорожает проезд

6 августа 2024, 13:07
Фото: 1MI
В Тюмени рассказали о вербовщиках террористов, которые смогли привлечь в свою ячейку 19 человек. При этом из-за неисправности в Тюмень уже в который раз возвращаются самолеты, а также повышается стоимость проезда. Итоги 6 августа в Тюмени.
Сюжет
Итоги

Терроризм не анонимен

Стали известны имена задержанных в Тюмени людей, которые занимались вербовкой местных жителей для отправки на войну в Сирию на стороне журналистов. Одним из вербовщиков оказался имамом из церкви «Хадиджа» Арслан Абдулла. Второй — Алишер Дедамирзаев. Он около пяти лет назад был имамом Соборной мечети им. Умара ибн аль-Хаттаба, но после лишился своей должности, так как не смог пройти аттестацию.

При этом городские СМИ, ссылаясь на анонимные источники утверждают, что Хадиджа — это радикальное ответвление, которое не относится к традиционному исламу.

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Самолеты не летают

Еще один рейс из Тюмени не смог даже вылететь до места назначения. Речь идет о рейсе Тюмень — Братск. Проблема, как и с предыдущим не улетевшим самолетом — в неисправности двигателя. Самолет покрутился около полутора часов над Рощино, а после — успешно приземлился. Напомним, что это уже второй за сутки инцидент с экстренной посадкой самолета. Тоже «отличилась» авиакомпания «Ямал».

Второй за сутки инцидент. Вылетевший в Братск самолет вынужденно вернулся в Тюмень
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Тюменский детектив

Настоящая драма развернулась в одной из деревень Тюменской области. Сожители Вера и Вячеслав отдыхали на берегу реки, как вдруг мужчина потерял из виду свою невесту. Пройдясь дальше в лес, он увидел женщину, которая отдыхала в компании неизвестного кавказца. Мужчина в порыве ярости начал ломиться в машину кавказца, но тот уехал, забрав с собой Веру. Вернувшись в лагерь, Вячеслав избил своего друга, забрал машину невесты и уехал за ней.

Наткнулся он на нее на дороге, сначала сбив на авто, после чего накинулся с кулаками. А чтобы закончить все еще драматичней, утопил машину невесты в болоте.

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Мелочь, а неприятно

В 2025 году в Тюмени поднимется стоимость проезда в общественном транспорте. Примерно на один рублей. При минимальном тарифе — на 10 копеек. Также планируется увеличить цены на билеты на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. Увеличится цена в зависимости от расстояния. В среднем, минимальная стоимость — 618 рублей, максимальная — 1614.

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Мигрантам работы нет

В Тюмени все чаще отказывают в трудоустройстве мигрантам. Об этом сообщает источник, близкий к бизнес-сообществу города. Происходит это из-за ужесточения миграционной политики.

Кроме того, идет в Тюмени сейчас и волна увольнений во всем городе. Мигранты лишаются работы на стройках, автомойках и в курьерских службах.

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