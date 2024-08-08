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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16»

Юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16»

8 августа 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, что юная тюменка Кристина поучаствовала в реалити-шоу «Беременна в 16», которое выходит на телеканале «Ю».

Информация о том, что в новом сезоне шоу «Беременна в 16» поучаствует жительница Тюмени, указана в анонсе, размещенном на официальном сайте телеканала «Ю». Известно, что трансляция нового сезона начнется предстоящей осенью.

Другие подробности истории Кристины пока не разглашаются.

А недавно тюменка Алена Водонаева на интервью у Ляйсан Утяшевой рассказала о двух пережитых инсультах. Подробнее — в отдельном материале.

«Вся жизнь пролетает перед глазами». Тюменка Алена Водонаева рассказала об инсультах
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов. Подробнее — читайте в нашем материале.

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