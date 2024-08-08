Юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16»

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Информация о том, что в новом сезоне шоу «Беременна в 16» поучаствует жительница Тюмени, указана в анонсе, размещенном на официальном сайте телеканала «Ю». Известно, что трансляция нового сезона начнется предстоящей осенью.
Другие подробности истории Кристины пока не разглашаются.
А недавно тюменка Алена Водонаева на интервью у Ляйсан Утяшевой рассказала о двух пережитых инсультах. Подробнее — в отдельном материале.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов. Подробнее — читайте в нашем материале.