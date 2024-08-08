Спустя 20 лет. В Тобольске укрепят мыс под Кремлем, который рушится из-за оползней

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В этом году на укрепление Троицкого мыса, на котором стоит Кремль, планируют потратить немаленькую сумму — 43,5 миллиона рублей. Последний раз работы проводились 20 лет назад, сообщает URA.RU сос ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Согласно порталу госзакупок, заказчиком работ является Управление государственных закупок Тюменской области.
— В ходе масштабных реставрационных работ в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля и Менового двора», в начале 2000-х годов был проведен комплекс работ по расчистке и укреплению склонов Троицкого мыса с помощью георешеток, — уточнили в комитете.
Сейчас же идет поиск подрядной организации, которая возьмется за проведение изыскательских работ по укреплению мыса.
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