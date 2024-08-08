Спустя 20 лет. В Тобольске укрепят мыс под Кремлем, который рушится из-за оползней

В этом году на укрепление Троицкого мыса, на котором стоит Кремль, планируют потратить немаленькую сумму — 43,5 миллиона рублей. Последний раз работы проводились 20 лет назад, сообщает URA.RU сос ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.