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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Тюмени не летают самолеты, растут зарплаты и выдворяют мигрантов.

В Тюмени не летают самолеты, растут зарплаты и выдворяют мигрантов

7 августа 2024, 13:25
Фото: 1MI
В Тюмени не летают самолеты, растут зарплаты и выдворяют мигрантов.
Дайджест главных событий Тюмени за 7 августа.
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Самолеты в тумане

Сегодня утром в аэропорту «Рощино» фиксировались массовые задержки рейсов. Причиной послужил густой туман, окутавший город. Пассажиры из Тюмени не могли улететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также из-за погодных условий рейс авиакомпании «Аэрофлот» был направлен на запасной аэродром в Екатеринбург.

В Рощино массово задержаны рейсы из-за тумана
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Арбузно-апельсиновое ДТП

Также сегодня стало известно об аварии, произошедшей на трассе Екатеринбург — Тюмень, в районе деревни Ушакова. На дороге столкнулись две ГАЗели. Как пояснили в ГАИ, одному из водителей стало плохо, он потерял управление и влетел в другую ГАЗель.

Один из автомобилей, перевозивший фрукты, перевернулся и от удара его разорвало пополам. Травму в результате аварии получили оба водителя.

На дороге сотни апельсинов: на трассе под Тюменью ГАЗель разорвало на две части
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Сердце кардиолога

В перинатальном центре принимали роды у врача-кардиолога ОКБ №2. Роженице стало плохо — у нее остановилось сердце. Врачи в срочном порядке провели реанимационные мероприятия и кесарево сечение, что помогло спасти мать и ребенка. Однако на следующий день у женщины снова остановилось сердце. Врачи 20 минут сражались за ее жизнь и сумели снова восстановить сердечную деятельность.

Позже выяснилось, что остановка сердца была вызвана массивной тромбоэмболией легочной артерии. Сейчас кардиолога уже выписали, она вернулась домой с новорожденному сыну.

У тюменского врача-кардиолога остановилось сердце во время родов
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Тюменцы стали еще богаче

По данным аналитиков, зарплаты тюменцев с начала года выросли на 30%. В hh.ru сообщили о том, что сейчас среднее зарплатное предложение достигло 67,4 тысяч рублей. Наиболее ощутимо зарплаты выросли у сотрудников строительной отрасли.

Зарплаты тюменцев выросли с начала года почти на 30%
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Охота на мигрантов

Тюменские силовики продолжают рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе последнего правоохранители задержали 13 нарушителей, 12 из которых будут выдворены из страны. Один из мигрантов отделался штрафом в размере 2 тысяч рублей.

13 мигрантов-нелегалов поймали в Тюмени. Их выдворят из страны
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Потери СВО

Сегодня в Ялуторовске простились с бойцом СВО Андрэсом Шуманном. Мужчина занимался мотоспортом и участвовал в соревнованиях, также он работал водителем, механиком, слесарем по ремонту. 56-летний контрактник в ходе выполнения боевой задачи получил смертельное ранение.

Также стало известно о гибели Сергея Скрябина. Мужчина родился в Ноябрьске и работал в «Газпроме». В зоне боевых действий он дважды был ранен, но после реабилитации вернулся в строй. Третье ранение стало для него смертельным. С мужчиной завтра простятся в Тюмени

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