В Тюмени не летают самолеты, растут зарплаты и выдворяют мигрантов.

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Сегодня утром в аэропорту «Рощино» фиксировались массовые задержки рейсов. Причиной послужил густой туман, окутавший город. Пассажиры из Тюмени не могли улететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также из-за погодных условий рейс авиакомпании «Аэрофлот» был направлен на запасной аэродром в Екатеринбург.
Также сегодня стало известно об аварии, произошедшей на трассе Екатеринбург — Тюмень, в районе деревни Ушакова. На дороге столкнулись две ГАЗели. Как пояснили в ГАИ, одному из водителей стало плохо, он потерял управление и влетел в другую ГАЗель.
Один из автомобилей, перевозивший фрукты, перевернулся и от удара его разорвало пополам. Травму в результате аварии получили оба водителя.
В перинатальном центре принимали роды у врача-кардиолога ОКБ №2. Роженице стало плохо — у нее остановилось сердце. Врачи в срочном порядке провели реанимационные мероприятия и кесарево сечение, что помогло спасти мать и ребенка. Однако на следующий день у женщины снова остановилось сердце. Врачи 20 минут сражались за ее жизнь и сумели снова восстановить сердечную деятельность.
Позже выяснилось, что остановка сердца была вызвана массивной тромбоэмболией легочной артерии. Сейчас кардиолога уже выписали, она вернулась домой с новорожденному сыну.
По данным аналитиков, зарплаты тюменцев с начала года выросли на 30%. В hh.ru сообщили о том, что сейчас среднее зарплатное предложение достигло 67,4 тысяч рублей. Наиболее ощутимо зарплаты выросли у сотрудников строительной отрасли.
Тюменские силовики продолжают рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе последнего правоохранители задержали 13 нарушителей, 12 из которых будут выдворены из страны. Один из мигрантов отделался штрафом в размере 2 тысяч рублей.
Сегодня в Ялуторовске простились с бойцом СВО Андрэсом Шуманном. Мужчина занимался мотоспортом и участвовал в соревнованиях, также он работал водителем, механиком, слесарем по ремонту. 56-летний контрактник в ходе выполнения боевой задачи получил смертельное ранение.
Также стало известно о гибели Сергея Скрябина. Мужчина родился в Ноябрьске и работал в «Газпроме». В зоне боевых действий он дважды был ранен, но после реабилитации вернулся в строй. Третье ранение стало для него смертельным. С мужчиной завтра простятся в Тюмени