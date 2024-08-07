В Тюмени не летают самолеты, растут зарплаты и выдворяют мигрантов.

В перинатальном центре принимали роды у врача-кардиолога ОКБ №2. Роженице стало плохо — у нее остановилось сердце. Врачи в срочном порядке провели реанимационные мероприятия и кесарево сечение, что помогло спасти мать и ребенка. Однако на следующий день у женщины снова остановилось сердце. Врачи 20 минут сражались за ее жизнь и сумели снова восстановить сердечную деятельность.