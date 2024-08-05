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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Тюмени вербуют террористов и мечтают о налоге для бездетных

В Тюмени вербуют террористов и мечтают о налоге для бездетных

5 августа 2024, 12:41
Фото: 1MI
В Тюмени поймали двух иностранцев, которые вербовали ячейку террористов. Они должны были отправиться в Сирию. Кроме того, из-за потраченного времени умерла женщина, отдыхавшая в Турции. А некоторые женщины с детьми предлагают ввести налог на бездетность.
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Задержали вербовщиков

В Тюмени задержали готовящуюся ячейку террористов. Сотрудники регионального ФСБ вычислили двух иностранцев, которые привлекали в свою группу людей для создания радикальной исламистской ячейки. Завербовать радикалы успели 19 человек.

Также известно, что один из фигурантов разместил в Интернете проповедь, в которой эксперты усмотрели оправдание терроризма.

В Тюмени задержали двух вербовщиков террористов
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Возвращение без полета

Авиарейс Сочи-Тюмень вернулся в аэропорт, даже толком не начав полет. Причина в неисправности воздушного судна. До того, как сесть, пилотам пришлось выработать топлива и 2 с половиной часа кружить над Тюменью.

После посадки и устранения неполадок борт вылетел в Сочи.

Рейс Тюмень — Сочи экстренно вернулся в аэропорт с поломанным двигателем
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Умерла без помощи

Тюменка, попавшая в больницу Турции с инфарктом, скончалась. Об этом сообщила дочь женщины. Умерла она в одной из больниц Москвы. По словам дочери женщины, было потеряно слишком много времени, а помощь погибшей уже не успели оказать. До этого ее не могли вывезти из Турции, поскольку работники клиники требовали 20 тысяч долларов за оказание помощи на месте.

В Москве скончалась тюменка, впавшая в кому в Турции
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Погиб в бою

В зоне СВО погиб житель Армизонского района Виталий Ляпин. Ему не было даже 28 лет. Служил боец наводчиком в одном из штурмовых взводов. Простились с погибшим в родном населенном пункте 2 августа.

Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
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Налог бездетным

Бывший аудитор, а ныне пенсионерка из Тюмени сообщила, что налог на бездетность необходимо вернуть. Существовал он еще в СССР и составлял 6% от заработной платы. При этом коснуться этот налог, по мнению женщины, должен и тех, кто отказался от ребенка лишился родительских прав.

Если вернуть налог, то по мнению женщины, снизится и пенсионный возраст, а значит, больше людей смогут претендовать на пенсии. Если у человека нет детей — он должен обеспечивать себя сам.

Нет детей — плати деньги: налог на бездетность предложила вернуть тюменка
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