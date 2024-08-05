В Тюмени вербуют террористов и мечтают о налоге для бездетных

Тюменка, попавшая в больницу Турции с инфарктом, скончалась. Об этом сообщила дочь женщины. Умерла она в одной из больниц Москвы. По словам дочери женщины, было потеряно слишком много времени, а помощь погибшей уже не успели оказать. До этого ее не могли вывезти из Турции, поскольку работники клиники требовали 20 тысяч долларов за оказание помощи на месте.