Друга и немного больше. В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Долгие годы бюро знакомств пользовались спросом преимущественно у взрослого поколения, однако после ухода известных приложений для дейтинга, вариантов у людей осталось не так много.
«А сейчас как иначе? На улице люди уже давно не знакомятся, надо их сводить, как раньше было. У нас сейчас девушки от 19 лет приходят и мужчины от 23 лет. Всем пары находим. К тому же так меньше шанс нарваться на мошенников. Вот у нас за последние два года спрос и вырос в три раза!», — говорит администратор бюро знакомств Ангелина Полякова.
Она отмечает, что большинство даже молодых клиентов приходят с запросом на серьезные отношения, они ориентированы на семью и хотят встретить надежного человека.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что иностранцы стремятся заключить брак с жительницами Тюменской области для того, чтобы ускорить процесс получения вида на жительство в России или гражданства РФ.