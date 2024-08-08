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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств.

Друга и немного больше. В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств

8 августа 2024, 11:44
Фото: 1MI
В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств.

В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств

После ухода популярных предложений для свиданий, альтернатив осталось не так много. А потому тюменцы стали чаще обращаться в бюро знакомств и ходить на «быстрые свидания».

Долгие годы бюро знакомств пользовались спросом преимущественно у взрослого поколения, однако после ухода известных приложений для дейтинга, вариантов у людей осталось не так много.

«А сейчас как иначе? На улице люди уже давно не знакомятся, надо их сводить, как раньше было. У нас сейчас девушки от 19 лет приходят и мужчины от 23 лет. Всем пары находим. К тому же так меньше шанс нарваться на мошенников. Вот у нас за последние два года спрос и вырос в три раза!», — говорит администратор бюро знакомств Ангелина Полякова.

Она отмечает, что большинство даже молодых клиентов приходят с запросом на серьезные отношения, они ориентированы на семью и хотят встретить надежного человека.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что иностранцы стремятся заключить брак с жительницами Тюменской области для того, чтобы ускорить процесс получения вида на жительство в России или гражданства РФ.

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